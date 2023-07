TemBici em Curitiba: como usar o serviço, preços e estações

As bicicletas compartilhadas da empresa TemBici, líder em micromobilidade na América Latina, começaram a circular em Curitiba nesta segunda-feira (17). O serviço conta com 250 bikes e 20 estações, que estão localizadas, principalmente, na região central da capital paranaense.

Para utilizar o serviço é necessário baixar o aplicativo ‘tembici’. Após fazer o download, o usuário precisa fazer um cadastro e inserir alguns dados, como nome, CPF, número do celular, e-mail e nacionalidade. Também é necessário permitir que o aplicativo acesse a localização do smartphone.

Em seguida, o app disponibiliza as quatro opções de plano: avulso, diário, mensal e anual. Os preços variam de R$ 5,99 a R$ 249,99. Todos os planos possuem acréscimo caso seja pedalado por mais de uma hora seguida.

Também há a opção de dez dias gratuitos, onde o usuário pode fazer quatro viagens de 60 minutos por dia. Depois de uma hora, será cobrado R$4,90 a cada 30 minutos. Após o período de teste, caso não seja cancelado, esse plano é renovado automaticamente para o mensal.

Depois de finalizar o cadastro, o aplicativo abre o mapa da cidade, onde o usuário pode escolher o endereço que deseja retirar a bike. Para desbloquear a bicicleta, é preciso escanear um código QR, localizado no guidão ou debaixo do banco.

É importante que após finalizar a viagem, o consumidor encontre uma estação para estacionar a bike e confirmar o fim do trajeto no aplicativo.

Os usuários podem encontrar as bikes e os locais de estacionamento em bairros como: Água Verde, Batel, Bigorrilho, Centro Cívico, Portão, Rebouças e São Francisco.

De acordo com a empresa, o planejamento é dobrar a quantidade de bicicletas e estações até o final de 2023.

Essa não é a primeira vez que Curitiba recebe uma empresa de bicicletas compartilhadas. Em janeiro de 2019, a Yellow Bike, da startup Grow, iniciou o serviço na capital.

Entretanto, um ano após as operações, em janeiro de 2020, as bicicletas foram recolhidas pela empresa.

Na época, a operação foi finalizada em outros estados brasileiros, como Belo Horizonte (MG), Brasília (DF), Campinas (SP), Florianópolis (SC), Goiânia (GO), Guarapari (ES), Porto Alegre (RS), Santos (SP), São Vicente (SP), São José dos Campos (SP), São José (SC), Torres (RS), Vitória (ES) e Vila Velha (ES).

