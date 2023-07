As bicicletas compartilhadas estão de volta em Curitiba depois de três anos. O novo serviço vai dispor de 250 bicicletas mecânicas, em 20 estações distribuídas em diversos endereços da capital paranaense. A empresa responsável é a TemBici, líder em micromobilidade na América Latina.

LEIA MAIS – Novo viaduto na BR-376! Veja em que pé está a obra no trecho complicado da rodovia

O sistema é semelhante ao que funcionou na capital operado pela empresa Grow, startup que administrava o aplicativo Yellow Bike. Mas em janeiro de 2020, exatamente após um ano de operação, as bicicletas compartilhadas foram recolhidas pela empresa. No dia 8 de janeiro daquele ano, a Tribuna do Paraná já havia informado em primeira mão que centenas de bikes do aplicativo estavam depositadas em terreno no bairro Rebouças.



Segundo o Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba (IPPUC), a ideia de bicicletas de aluguel faz parte de um projeto amplo de mobilidade urbana. “A oferta de bicicletas compartilhadas, como fortes componentes à intermodalidade do transporte, representa mais um passo do esforço da prefeitura em favor da mobilidade limpa, ativa e sustentável. Estamos caminhando para poder contar com esse serviço no começo do segundo semestre”, afirmou presidente do IPPUC, Luiz Fernando Jamur.

VIU ESSA? Rede de atacarejos de Curitiba e região tem “Dia do R$ 1”

O serviço vai estar disponível nos principais eixos cicloviários da cidade. Atualmente, Curitiba conta com 261,9 quilômetros, entre ciclovias, ciclofaixas em vias e calçadas, ciclorrotas e passeios compartilhados entre pedestres e ciclistas.

Funcionamento 24 horas por dia

As estações de bikes compartilhadas foram instaladas no começo de junho em alguns pontos importantes da capital, nas praças Tiradentes, Zacarias, Carlos Gomes e Osório e na Rua Visconde do Rio Branco. O sistema funcionará 24 horas todos os dias, permitindo o acesso a informações, o cadastramento de usuários, além da retirada e devolução das bicicletas de forma ininterrupta.

LEIA AINDA – Ponte Preta de Curitina é refúgio para usuários de drogas; veja os flagras

Para que possam utilizar as bicicletas, os usuários terão que fazer um cadastro e adquirir um plano pelo aplicativo de celular que será disponibilizado pela Tembici.A empresa oferece assinaturas variadas, como viagem única, plano lazer, plano mensal e plano anual, para contemplar usuários eventuais e habituais.

“A bicicleta também tem um QR-Code que permite o destravamento via aplicativo. Os planos serão definidos em várias modalidades para atender melhor aos usuários, conforme os diferentes usos do sistema, desde avulso, até planos anuais”, explicou Marilia Rolemberg Lessa, Relações Governamentais da Tembici.

Você já viu essas??

Camuflado?? Agulha no palheiro! Vídeo mostra destroços de avião que caiu no Paraná Arranha-céu! Construção do maior prédio de Curitiba tem novidades! Fotos impressionam! Aqui é a fila? Está comprovado! Curitibano ama fila! Essa ficou ENORME! Tudo isso para….