Criançada de férias em casa? Em Curitiba não faltam atrações para divertir os pequenos, nestas férias de inverno. E o melhor é que as brincadeiras, jogos e atividades são gratuitas no Festival de Férias de Inverno, da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude (Smelj), que começa nesta segunda-feira (17).

A programação vai até o dia 21 de julho, com atividades de lazer nas dez regionais de Curitiba, sempre das 14h às 17h. Segundo a organização, estão previstas brincadeiras e atividades recreativas variadas e itinerantes, para crianças de todas as idades.

Atrações

O Festival de Férias de Inverno terá oficinas manuais e de pintura, além de brinquedos infláveis e festivais esportivos em diferentes modalidades, como vôlei, futebol, tênis de mesa, minitênis, minigolfe, badminton e circuito de bicicleta.

Foto: Divulgação/SMELJ

“Nosso objetivo é oferecer opções divertidas, que mesmo com temperaturas mais baixas tirem as crianças de casa e estimulem a criatividade e favoreçam o desenvolvimento e o convívio social”, disse o secretário municipal do Esporte, Lazer e Juventude, Carlos Pijak Jr.

A expectativa é que sejam atendidas mais de 20 mil crianças, adolescentes e jovens durante o período do Festival. A primeira edição do Festival de Férias de Inverno aconteceu em 1996 e, desde então, conta com ampla participação da comunidade.

Festival de Férias de Inverno de Curitiba

Data: De 17/7 a 21/7

Horário: das 14h às 17h

Entrada: gratuita

Foto: Divulgação/SMELJ

Onde acontecem as brincadeiras e atividades

BAIRRO NOVO

17/07 – CEL Xapinhal – Rua Francisco Claudino Ferreira, 1000 – Sítio Cercado

18/07 – CEL Bairro Novo – Rua Ourizona,1681 – Sítio Cercado

19/07 – Rua Deputado Pinheiro Junior s/n – Umbará

20/07 – Praça José Egydio Busnardo – Rua Sant’Ana do Itararé, 590 – Sitio Cercado

21/07 – Praça Emirados Árabes Unidos – Rua Astorga, 699. Sítio Cercado.

BOQUEIRÃO

17/07 – Escola Municipal Jornalista Arnaldo Alves da Cruz – Rua Maria Marques de Camargo, 330 – Alto Boqueirão

18/07 – Praça Agostinho Legró – Rua Ten. Cel. Villigran Cabrita, 1017 – Boqueirão

19/07 – Praça São Paulinho – Rua William Booth X R. Tenente Tito Teixeira De Castro

20/07 – Vila Itamaraty – R. Ver. Aurelino Mader Gonçalves X R. Tenente Antonio Pupo – Xaxim

21/07 – Vila Nova – Rua Itaúna do Sul, 232 – Alto Boqueirão

BOA VISTA

17/07 – Parque Atuba – Rua Pintor Ricardo krieger, 550 – Atuba

18/07 – Jardim Aliança – Santa Cândidda – Rua Thereza Lopes Sçrosk, 485 – Quadra de Areia

19/07 – Parque Bacacheri – Rua Paulo Nadolny, s/n

20/07 – Parque Bacacheri – Rua Paulo Nadolny, s/n

21/07 – Parque Atuba – Rua Pintor Ricardo krieger, 550 – Atuba

CIC

17/07 – Praça União – Rua Sebastião Ribeiro Batista, 165

18/07 – Praça Sem denominação – Rua Agenor Pierri, 22

19/07 – Praça Central Vila Nossa Senhora da Luz – Rua Davi Xavier da Silva X Orlando Luis Lamarca

20/07 – Praça Central da Vila Verde – Rua Ney Pacheco X Rua Jornalista Rubens Ávila

21/07 – Praça na Rua William Sade com Rua dos Palmenses, Bairro São Miguel ao lado do CRAS Corbélia.

CAJURU

17/07 – Centro da Juventude Audi União – Rua João Henrique Hoffman, 125 – Uberaba

18/07 – Praça Renato Russo – Rua Velcy Bolívar Grandó, 9-37 – Uberaba

19/07 – Parque Olímpico do Cajuru – Rua Rivadávia Fonseca de Macedo, 510 – Cajuru

20/07 – Parque olímpico do Cajuru – Rua Rivadávia Fonseca de Macedo, 510 – Cajuru

21/07 – Praça Mansuedem dos Santos Prudente – Entre as Ruas Nivaldo Braga e Rua Osmário de Lima – Capão da Imbuia

MATRIZ

18/07 – Passeio Público – Rua Presidente Carlos Cavalcanti s/nº – Centro

19/07 – Centro de Esporte e Lazer Velódromo – Rua Dr. Jorge Meyer Filho, 1210 – Jardim Botânico

20/07 – Praça 29 de Março – Rua Desembargador Motta, S/N – Mercês

21/07 – Centro de Esporte e Lazer Velódromo – Rua Dr. Jorge Meyer Filho, 1210 – Jardim Botânico

PINHEIRINHO

17/07 – Vila São Carlos – Rua Dr. Plinio Gonçalves Marques x Rua Jacob Andreatta, 218

18/07 – Vila São Carlos – Rua Dr. Plinio Gonçalves Marques x Rua Jacob Andreatta, 218

19/07 – Vila Parque Linear – Rua José Alcides de Lima x Rua Des. Ernani Guaritá Cartaxo

20/07 – Vila Parque Linear – Rua José Alcides de Lima x Rua Des. Ernani Guaritá Cartaxo

21/07 – Praça Zumbi dos Palmares – Rua Lothario Boutin, 289

PORTÃO

17/07 – Associação de Moradores da Portelinha – Rua Irati, 1190-

18/07 – Associação de Moradores da Portelinha – Rua Irati, 1190

19/07 – Rua da Cidadania Fazendinha – Rua Carlos Klemtz, 1700

20/07 – Primeira Igreja Batista – Campus Parolin – Rua Professor Plácido e Silva, 860

21/07 – Primeira Igreja Batista – Campus Parolin – Rua Professor Plácido e Silva, 860

SANTA FELICIDADE

17/07 – Vila Bom Menino – Pça Nicolas Kury (ao lado do CRAS Bom Menino) – Rua Luciano Hella, 322

18/07 – Vila Bom Menino – Pça Nicolas Kury (ao lado do CRAS Bom Menino)

Rua Luciano Hella, 322

19/07 – Associação de Moradores do Vista Alegre e Mercês – Jde. Dep. Ladislau Lachowski

Rua Arthur Leinig, 635 – Mercês

20/07 – AMABUTI – Associação de Moradores e Amigos do Butiatuvinha – Rua Emilio Pereira dos Anjos, 40 – Butiatuvinha

21/07 – AMABUTI – Associação de Moradores e Amigos do Butiatuvinha – Rua Emilio Pereira dos Anjos, 40 – Butiatuvinha

TATUQUARA

17/07 – Praça Rio Bonito – Rua Alda Bassetti Bertholdi, SN – Campo do Santana

18/07 – Praça Monteiro Lobato – Rua Poe. Bernardo Guimarães, 398 – Tatuquara

19/07 – Praça Terra Santa – Rua Valdomiro Augusto Teixeira de Freitas S/N

20/07 – Cras Caximba – Estr. Delegado Bruno de Almeida, 8280 – Caximba

21/07 – Cras Caximba – Estr. Delegado Bruno de Almeida, 8280 – Caximba

