Recorde de público no MON; confira a programação completa de férias!

O Museu Oscar Niemeyer (MON) registrou na quarta-feira (12) o maior público de sua história num único dia: 4.800 visitantes. O recorde diário anterior foi em 28 de dezembro do ano passadio, também uma quarta-feira gratuita, com 4.175 visitantes. O aumento foi de 15% entre as duas marcas.

E não faltam atrações para conquistar ainda mais pessoas. Neste mês, até o dia 27, o MON está com uma intensa programação educativa de férias, que inclui oficinas, mediações e uma diversidade de ações para o público infantil e famílias. O museu oferece ainda seis novas mostras, inéditas, inauguradas recentemente, o que faz com que os mais de 15 espaços expositivos estejam ocupados simultaneamente. Vale lembrar que nas quartas-feiras a entrada é gratuita para todos os públicos.

As exposições atualmente em cartaz são: “Buraco no Céu”, de Túlio Pinto; “Pintura Vingada”, de Delson Uchôa; “Sou Patrono”; “Perpétuo Movimento”, de Norma Grinberg; “África: Diálogos com o Contemporâneo”; “Ásia: a Terra, os Homens, os Deuses – Colonialismo”; “Sonoridades de Bispo do Rosário”; “Tela”, de Leila Pugnaloni; “O Mundo Mágico dos Ningyos”; “Serguei Eisenstein e o Mundo” e “Poty, Entre Dois Mundos”, além do “Pátio das Esculturas”, “Espaço Niemeyer” e “MON Sem Paredes”.

Férias no MON

As propostas pensadas especialmente para o mês de férias ocupam o Espaço de Oficinas, as salas expositivas e a área externa (gramado do Museu e vão-livre), dando oportunidade a novas experiências individuais, sensoriais e coletivas.

O objetivo é explorar algumas das diversas técnicas, linguagens, materiais e possibilidades que a arte proporciona. Durante as atividades, os participantes poderão experimentar o desenho, a colagem, a pintura, a fotografia, conhecer melhor as exposições em cartaz e ainda participar de um laboratório de produção de papel reciclado.

Na intenção de criar um ambiente de interação entre as crianças e suas famílias, os participantes deverão obrigatoriamente ser acompanhados de um adulto responsável durante as atividades.

Para participar, é necessário adquirir ingressos de acesso ao MON (específicos para cada atividade), no valor de R$ 30 (inteira), R$ 15 (meia-entrada) ou isentos para crianças até 12 anos e maiores de 60. As atividades têm vagas limitadas.

Os ateliês abertos que acontecem na quarta-feira (dia em que a entrada é sempre gratuita) são isentos para todos e obedecem à ordem de chegada. Nas quartas-feiras, os ingressos (gratuitos) devem ser retirados diretamente na bilheteria e estão sujeitos à lotação de espaço.

Programação Férias no MON para os próximos dias:

15/7 – 10h30 às 16h30 (entrada permitida até as 16h)

Ateliê Aberto de Texturas

Ponto de encontro: Espaço de Oficinas

Público-alvo: 3 a 12 anos

Capacidade para 60 pessoas simultaneamente. Aberto para todas as idades. Sujeito à lotação

19/7 – 10h30 às 16h30

Ateliê Aberto de Colagem (entrada permitida até as 16h)

Ponto de encontro: Espaço de Oficinas

Público-alvo: 3 a 12 anos

20/7 – Duas sessões: 13h30 às 15h e 15h30 às 17h

Desafios Fotográficos Divertidos

Ponto de encontro: Espaço de Oficinas

Público-alvo: 7 a 12 anos

30 vagas. Acompanhamento obrigatório de um adulto durante as atividades. É indicado trazer um celular com câmera fotográfica.

21/7 – 2 sessões: 10h às 12h e 14h às 16h

Laboratório de Experiências: “Fazendo Papel”

Ponto de encontro: Espaço de Oficinas

Público-alvo: 7 a 12 anos

30 vagas. Acompanhamento obrigatório de um adulto durante as atividades.

26/7 – 10h30 às 16h30 (entrada permitida até as 16h)

Ateliê sem Paredes

Ponto de encontro: Parcão

Público-alvo: todas as idades

Não é necessária inscrição prévia, basta chegar ao local e participar. Capacidade para 60 pessoas simultaneamente. Aberto para todas as idades. Sujeito à disponibilidade de material.

27/7 – 2 sessões: 13h30 às 15h e 15h30 às 17h

Que Dança a Escultura Dança?

Ponto de encontro: Espaço de Oficinas

Público-alvo: 6 a 10 anos

30 vagas. Acompanhamento obrigatório de um adulto durante as atividades.

Obs.: Para as atividades de quarta-feira e sábado: ingressos na bilheteria física. Para atividades de quinta e sexta-feira (duas sessões): ingressos no site do MON. Eles estarão disponíveis uma semana antes de cada atividade.

