Trabalhador fica gravemente ferido após ser atingido por árvore na RMC

Um homem, 31 anos, ficou gravemente ferido após ser atingido pelo tronco de uma árvore em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), na tarde desta sexta-feira (14). O acidente aconteceu na Rua Ilo Antoninho Mozer, no bairro Guatupê.

A vítima estava trabalhando. Ele foi contratado para cortar árvores e limpar um terreno que será usado para uma construção. Enquanto fazia o serviço, uma árvore que estava em um barranco deslizou e atingiu o trabalhador.

O Corpo de Bombeiros e o Samu foram acionados e prestaram o primeiro atendimento. Por conta da gravidade dos ferimentos do homem, o helicóptero do Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas (BPMOA) foi chamado para levar a vítima ao hospital.

Segundo informações do socorrista voluntário Luiz Marcelo Pereira, da ONG Resgate Voluntário Parceiros da Vida, o tronco atingiu a cabeça e a região da pelve do homem.

Um companheiro de trabalho relatou para o socorrista voluntário que eles já estavam terminando o serviço quando o acidente aconteceu.

A vítima foi estabilizada e transportada por helicóptero até o Hospital Universitário Cajuru.

