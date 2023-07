Um homem morreu após um incêndio destruir um imóvel em construção que servia como moradia na Rua Cândido Xavier, na Vila Izabel, em Curitiba. Segundo vizinhos, o local é uma obra embargada e que abrigava um rapaz que guardava muito lixo no local. O incêndio destruiu por completo a estrutura e levou medo aos moradores do prédio vizinho, que tiveram que sair às pressas após as chamas tomarem grandes proporções.

Segundo moradores do entorno, o local era utilizado como depósito de lixo e, inclusive, chegou a ser alvo de muita reclamação para o número 156 da prefeitura.

Em entrevista para a Tribuna, um dos vizinhos no prédio que pegou fogo relatou que o local era uma espécie de mocó, que abrigava pessoas em situação de rua. “Tudo leva a crer que até droga usavam ali”, relatou o vizinho identificado apenas como Rodrigo.

Segundo informações do local, três pessoas estavam no local. Dois saíram correndo em um deles, a vítima, ficou no local. Ele chegou a ser atendido, mas morreu dentro da ambulância. Foram utilizados 20 mil litros de água para conter as chamas no apartamento.

*Com informações do repórter fotográfico Átila Alberti

Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná.

