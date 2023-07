Logo após serem resgatados do trem que ficou 10 horas preso na Serra do Mar por causa de interdição na linha utilizada pelo passeio turístico da Serra do Mar, passageiros relataram para o Bom Dia Paraná, jornal da RPC, momentos de pânico, incertezas e muito medo até a solução do problema.

O trem levava quase mil passageiros que ficaram cerca de 10 horas presos no meio da Serra do Mar até que uma solução fosse providenciada pela Serra Verde Express, empresa responsável pelo passeio turístico de trem na Serra do Mar. A linha estava obstruída por galhos e árvores que caíram por causa dos ventos gerados pela passagem do ciclone extratropical na costa do sul do Brasil.

Veja abaixo relatos colhidos pela equipe do Bom Dia Paraná, da RPC, logo após os passageiros retornarem para Morretes.

“É cansativo, né? Você fica sem saber de nada, não tem noção do que está acontecendo, pois não tínhamos nenhuma informação, entendeu?”, disse a passageira Ludineia Marcelino Lourenço.

“A parte mais difícil é ver crianças agoniadas, chorando, querendo sair do local fechado e não ter pra onde ir, idoso passando mal”, relatou a passageira Criciane de Souza Belém.

“Não tinha água, não tinha nada. Minha esposa diabética passando mal e depois minha filha também porque não tinha mais água, não tinha mais comida”, disse Norildo Gonçalves.

“Nunca podia imaginar uma situação completamente sem controle como foi essa. N[ós ficamos mais de 12 horas dentro do trem com criança de dois anos de idade. vai acabando a alimentação e tudo. Começamos a ver pessoas que estavam chorando de medo, teve vagão com gente desmaiando. Foi o caos”, relatou Adams Richard.

+Leia mais! Curitiba tem o dia mais frio do ano nesta sexta-feira!

E aí, Serra Verde Express?

Segundo Adonai Aires Arruda, CEO da Serra Verde Express, trata-se de um incidente em decorrente da natureza. “Um problema meteorológico, que afetou significativamente e pelas dificuldades da Serra do Mar, onde não tem internet e dificuldades de comunicação. Como não foi acidente e todos os nossos guias recebem treinamento de primeiros socorros, temos convênio com estrutura hospitalar com helicópteros. Foi um incidente e não um acidente. Graças a Deus não caiu nenhuma árvore no trem, foram coisas na linha. Então as providências que nós preventivamente tivemos, aí estão. Lamentavelmente é uma coisa que aconteceu e que é da natureza”, disse o responsável pela empresa em entrevista à equipe da RPC.

Você já viu essas??

Camuflado?? Agulha no palheiro! Vídeo mostra destroços de avião que caiu no Paraná Arranha-céu! Construção do maior prédio de Curitiba tem novidades! Fotos impressionam! Aqui é a fila? Está comprovado! Curitibano ama fila! Essa ficou ENORME! Tudo isso para….