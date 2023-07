Após dez horas de muitas incertezas, medo e muito frio, passageiros que ficaram presos dentro de um trem da Serra Verde Express, que faz o passeio turístico entre Curitiba e Morretes, finalmente conseguiram seguir viagem e voltar para casa. Segundo a empresa, era 21h quando o trem retornou à estação da cidade do litoral, onde os passageiros foram recebidos pela empresa, pela prefeitura de Morretes e puderam se alimentar. Depois, puderam retornar para Curitiba de ônibus.

A composição ficou parada aproximadamente 15 km de Morretes desde às 11h devido à presença de galhos e árvores nos trilhos. A obstrução da linha férrea é mais um transtorno causado pelo ciclone extratropical que causou prejuízos em Curitiba na última quinta-feira (14).

Segundo a Serra Verde Express, empresa que administra o passeio de trem para Morretes, esta foi a primeira vez em 26 anos de operação que um incidente meteorológico causa uma paralisação tão longa neste percurso turístico. A empresa informou que mobilizou uma estrutura para garantir o conforto e atendimento aos passageiros. Foi dado alimentação e orientação.

“Temos uma estrutura rodoviária montada para o retorno dos passageiros e dispusemos ambulâncias de plantão, como medida preventiva para qualquer eventual desconforto”, informou em nota a empresa.

A Serra Verde Express ressaltou ainda que prestou atendimento aos 943 passageiros e lamentou qualquer inconveniência causada por esse imprevisto.

Por causa das condições climáticas dos últimos dias, o trem da Serra do Mar paranaense está cancelado nesta sexta-feira (14), tanto no percurso Curitiba – Morretes, quanto Morretes – Curitiba. Quem tiver dúvidas e remarcações deve encaminhar e-mail para contato@serraverdeexpress.com.br.

