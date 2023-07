Ciclone em Curitiba: capital contabiliza estragos após tempestade e vendaval

A passagem do ciclone extratropical formado no Sul do Brasil causou diversos estragos em Curitiba e Região Metropolitana. Na noite de quarta-feira (12) e madrugada de quinta-feira (13), um forte temporal acompanhado de ventos fortes derrubou árvores e deixou residências sem energia. A Defesa Civil municipal chegou a registrar 149 ocorrências provocadas pelo ciclone.

Uma das principais vias de Curitiba registrou grandes estragos por conta da ventania. Em diferentes pontos da Avenida Iguaçu, no bairro Água Verde, árvores caíram e atingiram dois carros. Houve também queda de fiação elétrica e mais de 40 pedidos para fornecimento de lonas.

LEIA TAMBÉM:

>> Prefeitura vai pagar carros danificados pelo ciclone? Greca responde!

>> Rajadas de vento causadas pelo ciclone interditam ferry boat de Guaratuba

Um dos casos que chamou atenção aconteceu na esquina da Avenida Iguaçu com a Rua Buenos Aires. Um Volkswagen Fox ficou destruído após ser atingido por uma árvore.

Já na segunda situação, na mesma avenida, a árvore partiu ao meio e caiu em um Volkswagen Up vermelho. Proprietário do carro esmagado e torcedor do Athletico, Fernando Rodrigues, 42 anos, relata que além de ficar frustrado com a derrota do time, encontrou o automóvel destruído ao sair da Arena da Baixada.

“Quando cheguei na Iguaçu, vi a árvore caída no carro. Um sentimento horrível, o carro totalmente destruído, sem seguro”, disse o torcedor.

Quinta-feira de ventania em Curitiba

Apesar de a chuva parar, os ventos fortes permaneceram na capital paranaense e, durante a tarde de quinta-feira (13).

Conforme os dados da estação do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), localizada no bairro Jardim das Américas, as rajadas de vento alcançaram 44,3 km/h. Não choveu no período.

Na central 156 da Prefeitura de Curitiba foram 101 notificações de quedas de árvores. Às 16 horas de quinta, as Estações Meteorológicas apontaram que no bairro Tatuquara a velocidade do vento chegava a 30 km/h e, em Santa Felicidade, a ventania alcançou 29 km/h.

700 mil consumidores ficam sem luz no Paraná

Além da queda de galhos e árvores, a ventania também deixou residências e comércios sem luz. Conforme relatado pela Copel, após o temporal, 95,4 mil residências ficaram sem energia em Curitiba, Região Metropolitana e Litoral.

O problema se estendeu durante todo o dia, já que até a tarde de ontem, mais de quatro mil consumidores curitibanos ainda não tinham luz.

Os estragos causados pelo temporal não afetaram apenas Curitiba e Região Metropolitana. A Copel informou que 700 mil consumidores do Paraná ficaram sem luz. Cerca de 1.700 profissionais da Companhia foram mobilizados para reparar os danos em todo o Estado.

Na noite de quarta, a tempestade começou no Oeste e Sudoeste do estado e, na madrugada de quinta, se deslocou para o Leste. Ventos de mais de 90 km/h foram registrados.

Temperatura cai em Curitiba nesta sexta

A formação do ciclone no sul do Brasil também contribuiu para a queda da temperatura. Nesta sexta-feira (14), a previsão do tempo do Simepar para Curitiba aponta máxima de 13ºC e mínima de 5ºC. Por outro lado, os ventos devem diminuir.

Precisa de ajuda?

Moradores de Curitiba afetados pelo temporal podem entrar em contato com equipes da Guarda Municipal, Defesa Civil e Administrações Regionais pelos seguintes telefones:

199 (Defesa Civil), 153 (Guarda Municipal), 156 (Prefeitura Municipal de Curitiba) e 193 (Corpo de Bombeiros).

Você já viu essas??

Camuflado?? Agulha no palheiro! Vídeo mostra destroços de avião que caiu no Paraná Arranha-céu! Construção do maior prédio de Curitiba tem novidades! Fotos impressionam! Aqui é a fila? Está comprovado! Curitibano ama fila! Essa ficou ENORME! Tudo isso para….