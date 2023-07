O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) informou na manhã desta quinta-feira (13) que a travessia da baía de Guaratuba por ferry boat está com as atividades temporariamente interrompidas devido às fortes rajadas de vento atingindo a região. A medida, segundo o DER, visa garantir a segurança dos usuários e funcionários da travessia.

As condições atípicas são resultado do temporal que atingiu o estado recentemente, afetando principalmente a Região Metropolitana de Curitiba e o Litoral. A empresa operadora da travessia havia sido notificada pelo DER/PR quanto às condições adversas se formando na região, detectada pelo monitoramento hidrometeorológico e o oceanográfico da baía de Guaratuba, realizado por meio de convênio com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar).

A travessia será retomada tão logo as condições climáticas se tornem mais favoráveis, conforme indicação do monitoramento da baía.

