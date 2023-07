A passagem de um ciclone extratropical na região sul do Brasil contribuiu para a formação de fortes ventos e muita chuva no Paraná e em Curitiba. Entre a noite desta quarta-feira (12) e madrugada de quinta-feira (13), a capital foi atingida por ventos de até 30 km/h, que causaram diversas quedas de árvores em vários pontos da cidade. Muitos bairros estão sem energia por causa dos danos à fiação. A previsão do tempo para Curitiba indica vendaval para a capital nesta quinta-feira, com rajadas de 78 km/h, inclusive há um alerta laranja do Inmet (veja mais abaixo).

Os bairros mais afetados de Curitiba foram: Bairros mais afetados Xaxim, Tarumã, Vila Izabel, Bacacheri, Batel, Cascatinha, Água Verde, Ganchinho, Hauer, Umbará, Santa Felicidade, Boqueirão, Tingui, Centro.

Segundo a Copel 178 mil unidades consumidoras estão sem energia no Paraná; só em Curitiba são 95 unidades consumidoras sem luz.

A prefeitura de Curitiba informou que a precipitação acumulada chegou a 11,2 milímetros, mas os fortes ventos causaram muitos estragos. Na Rua Professor Francisco Basseti Jr, em Santa Felicidade, uma árvore tombou e puxou um poste juto, deixando a região sem energia e um grande perigo na via, já que pedestres que precisaram passar pelo local estavam pulando a árvore em meio aos fios caídos por causa do ciclone extratropical.

Houve uma queda de árvore também no Passeio Público, na Rua Presidente Faria.

A prefeitura registrou a queda de nove árvores em via pública. As ocorrências foram nos seguintes locais: Rua Tenente Antônio Pupo (Xaxim), Rua Frei Orlando, 1280 (Tarumã), Rua Tabajaras, 226 (Vila Izabel), Rua Doutor Euríco César de Almeida, 241 (Bacacheri), Rua Dr. Carlos de Carvalho (Batel), Rua Professor Francisco Basseti Júnior, 500 (Cascatinha), Rua Castro, 47 (Água Verde), Avenida Monteiro Tourinho, 401(Tingui) e Rua Pres. Carlos Cavalcanti, 370 (Centro).

Houve ainda um registro de destelhamento na Rua Jornalista José Pedro dos Santos Pedrinho, 715 – Ganchinho – Bairro Novo. A prefeitura informou ainda que ofereceu lonas para uma família que teve problemas na Rua das Carmelitas, 471, bairro Hauer.

Além da queda de fiação em Santa Felicidade, a prefeitura registrou outro problema semelhante na Rua Nicola Pellanda, 7150, na região do Umbará.

Ciclone extratropical causa rajadas de vento em Curitiba

Veja abaixo os bairros que tiveram mais vento por causa do ciclone extratropical que se forma na região sul do Brasil.

Bairro Novo: 22 km/h

Boa Vista: 21,2 Km/h

Boqueirão: 23 Km/h

Centro 15 Km/h

Pinheirinho: 16,56 Km/h

Portão: 26,3 Km/h

Santa Felicidade: 30 Km/h

Tatuquara: 27 Km/h

Teve problemas? Acione os órgãos responsáveis!

A Prefeitura Municipal de Curitiba, juntamente com as equipes da GMC, servidores públicos e pelos agentes da Defesa Civil das Administrações Regionais permanecem em atenção a possíveis ocorrências que venham a ocorrer.

Os canais de atendimento para emergências são os telefones:

199 (Defesa Civil)

153 (Guarda Municipal)

156 (Prefeitura Municipal de Curitiba)

193 (Corpo de Bombeiros).

Alerta laranja para ventos fortes

Alerta de perigo emitido pelo Inmet tem ventos que podem chega a até 100 km/h.

A metade sul do Paraná, incluindo Curitiba, está em um alerta laranja do Inmet de Perigo de vandaval. O alerta á válido até o meio dia desta quinta-feira e prevê vento variando entre 60 km/h e 100 km/h. Risco de queda de árvores, destelhamento de casas e danos gerais em edificações e plantações.

