Ciclone extratropical a caminho de Curitiba? Inmet emite alerta

O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) emitiu um alerta nesta quarta-feira (12) informando que a Região Metropolitana de Curitiba (RMC) pode ser atingida por uma tempestade causada pelo ciclone extratropical, que se formou no Rio Grande do Sul e no Norte da Argentina.

Além da RMC, o alerta de tempestade se estende para outras regiões do Paraná, como Cianorte, Foz do Iguaçu e General Carneiro. Conforme o comunicado do INMET, a previsão é que a tempestade aconteça entre o final da tarde até a meia-noite desta quarta-feira (12).

LEIA TAMBÉM:

>> Deputados do PR aprovam projetos polêmicos na Alep antes do recesso parlamentar

>> Corte de árvores criminoso em Curitiba é alvo da polícia; empresários foram presos

Está prevista chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia para esta quarta. Além disso, podem ocorrer ventos intensos de 40 a 60 km/h e queda de granizo. Apesar do alerta, o Instituto prevê que são baixos os riscos de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos e alagamentos.

Na manhã desta terça, o meteorologista do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) Reinaldo Olmar Kneib informou que no litoral do Rio Grande do Sul e na Região Metropolitana de Porto Alegre as rajadas de vento já alcançavam 55 km/h.

O ciclone extratropical também pode causar tempestade em parte de Santa Catarina e no Mato Grosso do Sul nesta quarta-feira.

Você já viu essas??

Camuflado?? Agulha no palheiro! Vídeo mostra destroços de avião que caiu no Paraná Arranha-céu! Construção do maior prédio de Curitiba tem novidades! Fotos impressionam! Aqui é a fila? Está comprovado! Curitibano ama fila! Essa ficou ENORME! Tudo isso para….