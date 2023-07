Imoral e revoltante. Uma investigação da Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA) descobriu que três empresas de publicidade são suspeitas de cortar seis ipês sem licença ambiental, na Rua Guarda-Mor Lustosa, no bairro Juvevê, e também, em cerca de outros 45 locais de Curitiba. O motivo seria para que as pessoas tivessem melhor visão dos painéis de publicidade instalados nas ruas e avenidas da capital.

Diante de crueldade ambiental, seis donos e diretores de empresas de mídia foram presos na terça-feira (11), e o prefeito Rafael Greca (PSD) determinou o início do processo para cassação do alvará de funcionamento destas empresas. Segundo a polícia, os anunciantes não tinham envolvimento com os cortes de árvores e crimes ambientais.

“Maluco da motosserra”

Em maio, a Tribuna do Paraná mostrou a denúncia de moradores e comerciantes do bairro, que perceberam que os ipês foram cortados. Na época, surgiu a história que um homem, chamado de “maluco da motosserra”, havia destruído as seis árvores, mas ninguém soube da dizer o motivo do ocorrido.

A partir de notícias divulgadas pela imprensa, a Secretaria Municipal do Meio Ambiente apresentou um dossiê com todos os cortes e podas de árvores feitos na cidade para a DPMA.

“Espalharam uma fake news nas redes sociais dizendo que a prefeitura tinha cortado para facilitar a leitura dos radares de trânsito. Isso chamou minha atenção e fizemos um boletim de ocorrência na Delegacia de Meio Ambiente”, relatou o prefeito Rafael Greca.

Até 13 anos de prisão

Com a formalização do boletim de ocorrência, A DPMA deu início à investigação que apontou que empresários e diretores de empresas de publicidade contratavam o corte ilegal de árvores para não atrapalhar a visualização dos painéis.

“Começamos a investigação junto com as informações repassadas pela prefeitura. Foi montado um dossiê”, disse Guilherme Luiz Dias, delegado responsável pelo caso. As seis pessoas presas podem ser punidas criminalmente com 13 anos de prisão.

Por determinação do prefeito, as secretarias municipais do Meio Ambiente e do Urbanismo irão iniciar o processo de multas e cassação do alvará de funcionamento das empresas de publicidade envolvidas na investigação.

“Estamos de olho nestes casos de cortes irregulares de árvores. Cortar árvores é contra a humanidade, contra a sustentabilidade, ainda mais nessa época em que estamos enfrentando catástrofes das mudanças climáticas pelo mundo”, completou Greca.

