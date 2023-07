Moradores que vivem entre a região de Praia Grande e o Balneário Flórida, em Matinhos, vivem um drama. Desde dezembro de 2022, a obra na região – que faz parte do grande projeto de engorda e revitalização da orla – está paralisada, após determinação do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), que proibiu a retirada e plantação de restinga no trecho.

“Fomos abandonados sem acessibilidade”, desabafa a moradora da região Alesandra de Lima. Em entrevista para a Tribuna, Alesandra contou sobre o caos que se encontra a região: bueiros abertos, obra parada, orla sem calçada, sem ciclovias – visual bem diferente que o encontrado na região de Caiobá. “De um lado está tudo bonito, chega aqui e toda a obra está parada. Não sei o que está pior: antes da reforma ou agora”, denuncia a moradora.

De acordo com informações do Instituto Água e Terra (IAT), após o pedido do Ibama, a justiça proibiu a retirada e plantação de restinga no trecho que já passava pela reforma. Por esse motivo, 600 metros da obra foram abandonados antes do término.

O IAT também afirma que a região a restinga atinge até as ruas e, por isso, não é possível continuar a construção de calçada e ciclovia.

Conforme diz o IAT, a Procuradoria Geral do Estado do Paraná (PGE-PR) recorreu a decisão e o processo está na Justiça. Entretanto, enquanto a situação não for julgada, a obra no trecho permanecerá sem conclusão.

Mais de um ano de obras

As obras em Matinhos começaram em junho de 2022. De acordo com o Governo do Paraná, o projeto está 80% concluído. Conforme relatório divulgado em 26 de junho, a urbanização em Caiobá, que concentra o maior número de visitantes, está em 56%. Em contrapartida, os balneários, juntos, somam 52%.

O relatório também mostra que as obras nas regiões mais conhecidas do litoral avançam mais rápido, como é o caso do Espigão da Praia Brava, que já foi totalmente concluído, ou as Guias-Correntes da Avenida Paraná, com andamento de 91%.

Com obra parada, moradores fazem protesto

Na última semana, os moradores impactados pela paralisação da obra na orla fizeram protestos. Eles também penduraram faixas no local e enviaram uma carta aberta para os deputados do Paraná.

“São cerca de 600 metros de área de engorda já realizada com o depósito de areia, mas que não está sendo finalizada, inclusive correndo o grave risco de permanecer sem ao menos a confecção do passeio público (as calçadas à beira da rua), tudo por supostas questões ambientais, que nos parecem muito mais narrativas produzidas para impedir a conclusão da obra”, diz trecho da carta.

“Moradores estão fazendo de tudo para tentar conseguir a liberação”, afirma Alesandra.

O IAT informa que apenas o trecho de 600 metros está paralisado. O restante da obra na orla de Matinhos segue funcionando normalmente, com conclusão de 80%.

A reportagem da Tribuna entrou em contato com o Ibama, para saber mais detalhes sobre a paralisação das obras no Litoral, e se há previsão para retomada e finalização da reforma no trecho. No entanto, até as 17 horas desta terça-feira (11), o órgão não havia se manifestado sobre o assunto.

O que é restinga?

A restinga é a vegetação encontrada perto das praias. Elas vivem na região costeira e em solos arenosos. Geralmente, são plantas baixas. Árvores com troncos finos também podem fazer parte da vegetação.

