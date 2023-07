Um grande buraco se abriu nesta terça-feira (11), na Avenida Prefeito Lothário Meissner, ao lado do Jardim Botânico, no bairro Jardim Botânico, em Curitiba. Com a abertura na calçada, houve um rompimento de uma adutora e regiões próximas ao ponto turístico podem tem o abastecimento de água afetado.

Segundo informações de técnicos da Sanepar, a intensidade da chuva originou o buraco. Moradores chegaram a bloquear a calçada no começo da manhã com faixas e galhos para evitar acidentes.

Foto: Reprodução/ RPC.

O conserto foi iniciado no fim da manhã e os técnicos informaram que o corte de água duraria duas horas.

Bairros afetados

De acordo com a Sanepar, parte do bairro Jardim Botânico deve ficar sem água nesta terça-feira e a região alta do bairro Cajuru deve ter baixa pressão no abastecimento. A normalização está prevista para as 17h.

O trânsito na região é normal, mas é preciso ficar atento ao trabalho da equipe da Sanepar.

