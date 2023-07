Grupo nazista entre universitários vira alvo de investigação da Polícia no Paraná

A Polícia Civil do Paraná está investigando um grupo de universitários suspeito de participarem de atos de disseminação de ódio, conteúdos nazistas e apologias ao nazismo. Seis mandados de busca foram cumpridos nesta segunda-feira (10), em Foz do Iguaçu.

Durante a ação, que faz parte da investigação que apura os crimes, os policiais civis apreenderam celulares. Também foram cumpridos mandados de monitoração eletrônica.

LEIA TAMBÉM:

>> Mega buraco no Jardim Botânico em Curitiba afeta o abastecimento de água; saiba onde

>> Medo, roubo, sujeira e brigas dominam conjunto de bairro populoso de Curitiba

Conforme apurado, as investigações tiveram início após a polícia ter acesso a postagens realizadas por um dos integrantes do grupo.

De acordo com o delegado Rodrigo Souza, responsável pelas investigações, “um dos investigados utilizava um software para mascarar o seu IP (endereço de acesso a internet), com o objetivo de impedir um possível rastreamento de acesso e através desse aplicativo acessava grupos de disseminação de ódio na deepweb”, afirma o delegado Rodrigo Souza.

Os aparelhos serão encaminhados à Polícia Científica para realização de perícia técnica.

As investigações prosseguem no sentido de identificar conexões entre os investigados e outros grupos na Deep web (uma área da internet onde não há regulamentação e acaba sendo utilizada para proliferação de grupos nazistas/disseminação de ódio).

RECEBA NOTÍCIAS NO SEU WHATSAPP!