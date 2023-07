Medo, roubo, furto, sujeira e brigas. A rotina para quem reside nas proximidades do Conjunto Pirineus, no bairro Pinheirinho, região sul de Curitiba, é preocupante. A região tem atuação dos chamados “comandos”, grupos com jovens que formam grupos em prol do crime.

Basta circular um pouco em uma região populosa da capital paranaense para perceber que o ambiente merece melhor atenção por parte das autoridades.

Um dos pontos mais complicados fica em uma espécie de beco, uma quebrada na Rua Rogério Xavier Rocha. Os moradores precisam passar pelo trecho para ter acesso às principais vias do bairro, por onde passa o transporte público.

Rocirlei de Lima Ferraz teve o aparelho celular roubado quando voltava para casa com a filha. “Eu passo aqui todos os dias e duas pessoas vieram na nossa direção. Um deles estava armado e tentei relutar. Ele me jogou no chão e pegou minha bolsa. Perdi todos os documentos”, reclamou a moradora.

O espaço em que a Rocirlei foi assaltada é ideal para quem planeja investir em ações criminosas. Mato alto, sujeira e uma espécie de muro que separa um terreno baldio para um comércio.

Aliás, o comércio também sofre com a falta de segurança. Grades de proteção para tentar brecar a ação de criminosos são comuns por alí. Comerciantes se fecham nas lojas e atendem seus clientes por um buraco na grade, tudo para atrapalhar a ação de marginais. Além disso, a política do “Não vi, só fiquei sabendo ou não posso falar “, é comum entre as pessoas abordadas pela reportagem.

Xapinhal x Pirineus

A Rua Rogério Xavier Rocha Loures determina os limites entre esses comandos. Em 2008, para se ter uma ideia, o crime era mais pesado, com mortes envolvendo integrantes dos comandos opostos.

Outro ponto de confusão envolve as torcidas organizadas dos maiores clubes de Curitiba. Em fins de semana, é comum a confusão entre membros das torcidas organizadas por ali.

Fala Autoridade!

A Polícia Militar do Paraná informou que atua diuturnamente para combater a criminalidade na região, realizando policiamento preventivo e repressivo, seguindo o planejamento orientado por análises criminais, baseado em estatísticas e informações colhidas junto à própria comunidade, quando participativa.

Além disso, são realizadas constantemente operações de saturação nas áreas com maior incidência de delitos.

A PMPR reforça que é importante a participação da população através do telefone 190 ou do Aplicativo APP190 PR, sempre que notar a presença de pessoas em atitude suspeita e também para registro dos crimes para fins de estatística e aplicação das equipes policiais em locais críticos.

Cadê a iluminação, Prefeitura?

Questionada sobre uma das reclamações dos moradores se tratar de iluminação pública, a prefeitura de Curitiba informou que não recebeu nenhum pedido neste sentido. A administração informou ainda que desde o dia 1° de julho de 2023, a concessão administrativa da iluminação pública do município foi repassada à empresa Engie, vencedora da primeira PPP da Prefeitura de Curitiba.

“A Central de Atendimento 156 continua sendo o canal do cidadão para solicitações de melhoria sobre a baixa qualidade da iluminação por lâmpadas nas vias públicas, praças ou parques de Curitiba, ou mesmo locais sem iluminação, pelo site do 156 ou pelo telefone 156″, diz a nota.

Segundo a prefeitura de Curitiba, a Engie, como concessionária contratada, será responsável por solucionar essas questões, enquanto o Departamento de Iluminação Pública fará o monitoramento das intervenções para garantir o cumprimento das disposições estabelecidas no contrato de PPP para iluminação pública.

