Saíram os prêmios do Programa Nota Paraná! No sorteio realizado nesta segunda-feira (10), o prêmio principal de R$ 1 milhão foi para a cidade de Paranavaí. De acordo com a coordenação do programa, esta é a primeira vez que um morador do município do Noroeste do Estado leva o maior do prêmio do Nota Paraná, que existe há oito anos.

A ganhadora é uma consumidora que mora no bairro Santos Dumont e ganhou com o bilhete número 11862726. Ela concorreu com 28 bilhetes eletrônicos gerados a partir de 10 notas fiscais emitidas no mês de março de 2023.

Já o segundo prêmio, no valor de R$ 100 mil, foi para a cidade de Antonina, no Litoral, também pela primeira vez. Ele foi para um morador do bairro Batel, com o bilhete 18646681. O consumidor concorreu com 3 notas fiscais, que geraram 5 bilhetes.

E o prêmio de R$ 50 mil ficou com um morador do bairro Bacacheri, de Curitiba. Ele concorreu com 492 bilhetes de 72 notas fiscais. O bilhete sorteado foi o de número 18133886.

Prêmios de R$ 10 mil e de R$ 50

Além dos maiores prêmios, dez consumidores foram contemplados com prêmios de R$ 10 mil e outras 15 mil pessoas receberam prêmios de R$ 50. Entidades sem fins lucrativos também são sorteadas no programa, e recebem valores de R$ 100 e R$ 20 mil.

O Nota Paraná devolve parte do ICMS pago nas compras no comércio varejista e também distribui prêmios mensais aos contribuintes cadastrados que pedem CPF na nota.

Para verificar se possui bilhetes premiados, o consumidor deve acessar seu cadastro no aplicativo ou no site do Nota Paraná e inserir CPF e senha. O programa não envia mensagens por WhatsApp nem por outros aplicativos.

Prêmios no Paraná Pay

O Paraná Pay também realizou sorteio, neste caso voltado exclusivamente a estabelecimentos da área do turismo credenciados no programa. Foram distribuídos 8 mil prêmios de R$ 100, totalizando R$ 800 mil. Os contribuintes que fizeram o aceite do Paraná Pay concorrem em ambos os programas.

Os valores do Paraná Pay podem ser usados por meio de carteira digital do banco Senff, nos estabelecimentos dos setores do turismo, de venda de gás de cozinha e de combustíveis. Outra opção é transferir para a conta bancária cadastrada no Nota Paraná.

Para participar e concorrer aos prêmios

Para se inscrever, basta acessar o site www.notaparana.pr.gov.br, clicar na opção “cadastre-se” e preencher a ficha com os dados pessoais, como CPF, data de nascimento, nome completo, CEP e endereço para criação da senha pessoal.

Para participar dos sorteios do Paraná Pay, o consumidor deve estar cadastrado no Nota Paraná e ter manifestado concordância com os termos de uso dos créditos e prêmios. É fácil aderir. Basta acessar o perfil de usuário no site ou no aplicativo e clicar em “concordar”.

