Obras em Curitiba poderão deixar milhares de Curitibanos sem água entre esta quarta e quinta feira (12 e 13). Segundo a Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar), são interligações de rede que serão feitas com o objetivo de melhorar o sistema de abastecimento de água. A obra pode afetar o abastecimento de água para as regiões do bairro Cajuru.

Segundo a Sanepar, na quarta-feira os trabalhos serão feitos nas ruas Quintagem e Itamarati. Já na quinta-feira as interligações serão na Rua Professora Maria Salles Godoy. Nos dois dias os trabalhos iniciam às 8h e se estendem até as 16h. A previsão é de que o abastecimento volte à normalidade a partir das 20h, tanto na quarta quanto na quinta-feira, e será de forma gradativa.

Se chover, cancela!

A companhia alertou que os trabalhos podem ser cancelados em caso de mau tempo, impossibilidade de execução com segurança, fatores externos que impeçam a realização dos serviços no prazo programado, problemas operacionais que impactem de forma crítica o sistema de abastecimento ou força maior. Segundo a previsão do tempo para Curitiba, não deve chover entre quarta e quinta-feira, ao contrário desta segunda e terça-feira, dias em que existe alerta de chuvas intensas em vigor.

Tem caixa d´água?

Só ficarão sem água durante este período os clientes que não têm caixa-d’água. A Sanepar sugere que cada imóvel tenha uma caixa-d’água de pelo menos 500 litros. Assim, é possível ter água por 24 horas, no mínimo.

Faltou água? RECLAME!

O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115, que funciona 24 horas. Ao ligar, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula. Para esta e outras informações utilize o aplicativo para celular Sanepar Mobile ou acesse sempre o site da Sanepar.

