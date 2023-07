Bloqueio total de Avenida em Curitiba: obras vão durar 15 dias no trecho

A Prefeitura de Curitiba vai iniciar uma nova etapa das obras para a extensão do itinerário do Ligeirão Norte-Sul (BRT Sul). Para realizar as intervenções será necessário, a partir desta terça-feira (11), o bloqueio total da Avenida República Argentina, na via marginal sentido Centro, entre a Travessa Ferreira do Amaral e Rua Palmeiras, no bairro Água Verde.



A interrupção da passagem dos motoristas será mantida por um período de 15 dias, sempre das 9h às 17 horas, para execução de obras de pavimentação, meio fio, requalificação das calçadas e fresagem.

O local estará sinalizado e os motoristas precisam ficar atentos à alteração. As obras são coordenadas pela Secretaria Municipal de Obras Públicas (Smop).

Mais um bloqueio

Em outro ponto da Avenida República Argentina, na via marginal sentido bairro, entre Avenida Presidente Getúlio Vargas até a Avenida Água Verde, também no bairro Água Verde, existe outro ponto de bloqueio para obras do BRT Sul.



Com o avanço das obras, desde a semana passada os ônibus já voltaram a realizar o itinerário pela canaleta exclusiva, que recebeu nova pavimentação em concreto e está liberada ao transporte coletivo desde a Praça do Japão até o Terminal Pinheirinho.



As obras na República Argentina integram o conjunto de intervenções da Prefeitura de Curitiba para a extensão do itinerário do Ligeirão Norte-Sul (BRT Sul), entre os terminais Santa Cândida e Pinheirinho. As melhorias acontecem a partir da Praça do Japão, no Água Verde, até o Terminal do Pinheirinho, no eixo de 7 quilômetros.

