Um acidente gravíssimo tirou a vida de um jovem empresário no norte do Paraná, na manhã deste domingo (09). Guilherme da Silva Borizon não resistiu aos graves ferimentos após ser ejetado do veículo esportivo em que estava.

O acidente foi tão violento que partes do carro, um Volkswagen Jetta GLI, ficaram espalhadas e até presas na fiação de luz da cidade de Ângulo, norte paranaense. O acidente ocorreu na cidade de Ângulo, norte do Paraná. O homem morreu no local do acidente.

O carro bateu em um trecho da entrada da cidade. Ele vinha pela Rodovia Benedito Manuel da Silva quando perdeu o controle e invadiu um terreno. O motor do carro foi arrancado e peças ficaram penduradas a fiação de luz. O acidente ocorreu ao lado do letreiro de boas-vindas da cidade.

Empresário do ramo de móveis planejados

Guilherme trabalhava com móveis planejados e tinha mais de 14 mil seguidores no Instagram. Amigos lamentaram a morte e mandaram mensagens de pesar.

Reprodução/Corpo de Bombeiros. Reprodução/Corpo de Bombeiros. Reprodução/Corpo de Bombeiros. Reprodução/Corpo de Bombeiros. Reprodução/Instagram.

