Novamente a polêmica e duradoura obra da Linha Verde, em Curitiba, virou tema para uma troca de mensagens entre o prefeito Rafael Greca e seus seguidores. Desta fez foi no Facebook, numa postagem em que o prefeito acompanha as obras do lote 4.1 da Linha Verde, no congestionado trevo do Atuba. A seguidora mandou o seguinte questionamento ao prefeito: “Obra eterna! Faz pelo menos 10 anos, será que finalmente vai ser acabada???”.

Pouco tempo depois o Rafael Greca chegou com a resposta sobre a obra eterna na Linha Verde. “Faça o favor de abrir o vídeo e ver a DIMENSÃO da obra. A eternidade não é feita de Tempo, mas de sucessivas encarnações”, respondeu o prefeito. Em outro comentário Greca cravou que a obra fica pronta até 2024. “Ficará pronta neste mandato. É um serviço imenso”, destacou.

Greca fez a postagem com um vídeo mostrando a dimensão da obra que acontece num trecho complicado da Linha Verde (veja abaixo). Um local que é palco de constantes congestionamentos e que exige muita paciência de quem transita por ali. Recentemente, um estreitamento de faixa para a realização de outra etapa da obra voltou a ser uma pedra no sapato dos motoristas que precisam trafegar pela região do Atuba.

“Estamos terminando um trecho na marginal direita da via. A ideia é entregar o mais rápido possível esse trecho à população e já começar a trabalhar para fazer a estação de BRT (Bus Rapid Transit) do Conjunto Solar“, anunciou o prefeito na postagem.

Segundo Rafael Greca, as obras que estão acontecendo naquele trecho têm proporções que merecem um destaque. “São impressionantes doze faixas, três viadutos, aterros e escavações de proporções gigantescas, além de um desvio de rio e um terminal de transporte”, explicou o prefeito, que afirmou ainda planejar concluir o lote ainda durante este mandato, ou seja, até 2024. “A Linha Verde se tornará um marco na engenharia brasileira e um orgulho para Curitiba”, completou o prefeito.

Prefeito responde!

Essa não é a primeira vez que uma discussão entre Greca e seus seguidores vira notícia na Tribuna. Recentemente, questionamos o prefeito sobre estas mensagens e ele respondeu: “Sou eu mesmo”. “Nós estimamos ter esse contato com a população de Curitiba, coisa que eu já faço desde 2017, quando fui eleito pela segunda vez e continuei a fazer depois de ter sido eleito em 2020 e farei até o último dia do meu mandato, em 2024”, explicou Greca para a Tribuna.

