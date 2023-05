As respostas diretas do prefeito de Curitiba aos comentários de internautas nas redes sociais já foi motivo de matéria na Tribuna. Na época, o próprio Rafael Greca (DEM) disse que é ele mesmo quem responde às críticas e sugestões que surgem por ali. A atitude do prefeito é tão corriqueira que os moradores da capital não perdem tempo e marcam Greca nos comentários, já esperando uma reação.

No domingo (28), o prefeito reclamou da falta de “civilidade importuna” ao informar a reposição das árvores cerejeiras que foram vandalizadas na Avenida Sete de Setembro, no Centro. “Desde dezembro de 2022 é a quarta vez que recolocamos os exemplares do corredor verde que pintará com o cor-de-rosa das cerejeiras o trecho entre a Mariano Torres e a Praça do Japão”, postou ele.

+ Leia mais: Café da Tia Anastácia! Empreendedora de Curitiba traz sabores da infância para seus clientes

Logo de pronto, nos comentários, um cidadão sugeriu que fossem plantadas árvores frutíferas no trecho, em vez das cerejeiras. A ideia de que comentou seria aproveitar os frutos para alimentar a população e os pássaros.

A resposta de Greca terminou com qualquer intenção de acabar com a fome. “Não é permitido. Pode alguém envenenar os frutos. O mal existe”, escreveu o prefeito.

Logo abaixo do comentário do prefeito, outro internauta se espantou com a notícia. “É sério isso, prefeito? Muitas vezes pensei em sugerir plantio de frutíferas, mas nunca imaginei que existissem ‘pessoas’ que descessem a esse nível. Triste ser humano”.

Árvores

Mudas de árvores cerejeiras do Japão, que vão ajudar o novo corredor florido na Avenida Sete de Setembro, em Curitiba, foram vandalizadas na semana passada e precisaram ser substituídas. Ao todo, 45 árvores foram replantadas por equipes do Departamento de Arborização e Produção Vegetal da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, entre a Rua João Negrão e a Praça do Japão, nos bairros Rebouças, Centro e Batel.

As árvores vandalizadas fazem parte do total de 393 mudas de cerejeiras plantadas pela prefeitura na Avenida Sete de Setembro, entre a Mariano Torres e a Praça do Japão. Com as coloridas cerejeiras, a avenida deve ser tornar um novo ponto para fotos instagramáveis, como já acontece na ‘Rua do Outono’, no bairro Mossunguê.

Veja que incrível

Novidade! Antiga churrascaria virou nova atração gastronômica de Curitiba Ja achou cada coisa… “Garimpeiro de Curitiba” busca de pequenos tesouros Só coisa boa! Rainha dos queijos! Armazém em Curitiba é um achado!