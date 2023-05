Mudas de árvores cerejeiras do Japão, que vão ajudar o novo corredor florido na Avenida Sete de Setembro, em Curitiba, foram vandalizadas nesta semana e precisaram ser substituídas. Ao todo, 45 árvores foram replantadas por equipes do Departamento de Arborização e Produção Vegetal da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, entre a Rua João Negrão e a Praça do Japão, nos bairros Rebouças, Centro e Batel.

As árvores vandalizadas fazem parte do total de 393 mudas de cerejeiras plantadas pela prefeitura na Avenida Sete de Setembro, entre a Mariano Torres e a Praça do Japão. Com as coloridas cerejeiras, a avenida deve ser tornar um novo ponto para fotos instagramáveis, como já acontece na ‘Rua do Outono’, no bairro Mossunguê.

De acordo com o responsável pelo plantio das árvores, Roberto Salgueiro, esta é a quarta vez que as cerejeiras do Japão são vandalizadas na Avenida Sete de Setembro, desde o mês de dezembro de 2022.

Cerejeiras como as da Praça do Japão vão colorir a Av. Sete de Setembro. Foto: Aniele Nascimento/Arquivo/Gazeta do Povo

Quatro anos de cuidados

Antes de irem para as ruas, as árvores são preparadas e cuidadas por quatro anos no Horto Municipal da Barreirinha. “Pedimos a ajuda da população para mantermos as ruas arborizadas. Este é um caso pontual de vandalismo, só está acontecendo na Avenida Sete de Setembro, não ocorre em outros locais da cidade. No geral, o vandalismo relacionado à arborização viária diminuiu muito”, explicou Roberto Salgueiro.

“Algumas estavam quebradas há três dias, outras há dois. As árvores estavam perfeitas e foram quebradas, vandalizadas. Pedimos que a população nos ajude a coibir esses atos, caso vejam algo, e tirem fotos se possível”, alertou Salgueiro.

Denuncie

Quem ver atos de vandalismos, alguém quebrando as mudas de árvores, deve ligar imediatamente para o telefone 156 da Central de Atendimento da Prefeitura ou para o 153 da Guarda Municipal.

As mudas são plantadas com terra preparada com adubo e demoram cerca de 2 a 3 meses para ficarem bem firmes.

Corredor Verde

O plantio na Avenida Sete de Setembro faz parte dos corredores verdes que a Secretaria Municipal do Meio Ambiente faz ao lado das canaletas do transporte coletivo. O mesmo trabalho é feito nas avenidas Marechal Floriano Peixoto, República Argentina, João Gualberto e Paraná, e nas ruas Padre Anchieta e Deputado Heitor Alencar Furtado.

