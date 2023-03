Curitiba ganha mil mudas de cerejeira e terá avenida ‘instagramável’ com corredor florido

Curitiba vai ficar mais colorida, com o cor-de-rosa das cerejeiras! A capital acaba de ganhar mil mudas da árvore que é considerada símbolo do Japão, como um presente especial da comunidade japonesa para a cidade, no mês do seu aniversário de 330 anos. E 800 destas mudas de cerejeiras serão plantadas na Avenida Sete Setembro, no novo corredor florido e “instagramável” de Curitiba – que deve atrair moradores e turistas, como a famosa Rua do Outono, do Mossunguê.

O anúncio e o plantio simbólico da primeira muda deste lote de cerejeiras aconteceu na Praça do Japão, no sábado (11), com a participação do prefeito Rafael Greca, do cônsul geral adjunto, Kazuu Wakaeda e do presidente da Câmara do Comércio e Indústria Brasil – Japão do Paraná (CCIBJ-PR), Arata Hara.

Plantio de mudas de cerejeira, com o prefeito Rafael Greca, vice-prefeito Eduardo Pimentel e representantes da comunidade japonesa. Foto: Pedro Ribas/SMCS

“Este é um presente muito especial da comunidade japonesa para enfeitar a nossa cidade e se junta a outros que nós já recebemos, como aquele tsuru (pássaro) que está em cima do pagode (construção em estilo japonês) da Praça do Japão e foi um presente do imperador Akihito há 30 anos. Agradeço mais uma vez pela delicadeza de doar as belíssimas cerejeiras. Baizai, Curitiba!”, disse Greca.

Mais cerejeiras

Plantio das primeiras árvores do corredor de cerejeiras da Avenida Sete de Setembro, em setembro de 2022. Foto: Levy Ferreira/SMCS



A iniciativa faz parte do projeto Plantando Cerejeiras e Oportunidades, coordenado pela Câmara do Comércio e Indústria do Brasil – Japão, Consulado-Geral do Japão e Prefeitura de Curitiba.

De acordo com o coordenador do projeto, Nelson Tossa, nessa etapa a doação pode chegar até a 1.200 mudas e 300 kg de adubo para garantir o desenvolvimento das plantas.

“Nós também queremos envolver a comunidade nesse projeto, incentivando que cada família japonesa adote uma árvore e zele pelo seu bem-estar”, disse Nelson Tossa.

Corredor cor-de-rosa

Praça do Japão é atração para quem aprecia as cerejeiras. Foto: Arquivo

O projeto Plantando Cerejeiras e Oportunidades já vai garantir a Curitiba um corredor em tons de rosa ao longo da Avenida Sete de Setembro, no trecho entre a Praça do Japão até a Rua Tibagi. A expectativa é de que as flores comecem a aparecer em três anos.

“Foram mais de 800 mudas de cerejeiras só na Avenida Sete Setembro. Queremos disponibilizar mais árvores para a cidade futuramente”, prevê Tossa.

A cerejeira é considerada a árvore símbolo do Japão. A flor de cerejeira, conhecida como sakura, simboliza mais do que somente a primavera. Para os japoneses, a flor também representa renovação e esperança.

100 mil árvores

Além de celebrar os 330 anos de Curitiba, os plantios fazem parte do Desafio 100 Mil Árvores para Curitiba, que tem o objetivo de atingir esse número de novas mudas a cada ano. O lançamento aconteceu na primavera de 2019. Em 2022, com a arborização viária, mutirões e distribuição de mudas para a população, foram mais de 100 mil plantios. O total do arvorômetro do site do desafio está em mais de 316 mil.

Toda a população pode ajudar a aumentar a infraestrutura verde de Curitiba e reforçar as medidas de resiliência contra as mudanças climáticas. Plantios feitos em via pública ou em áreas privadas entrarão na conta das 100 Mil Árvores.

