BR-277 recebe asfalto novo nas fendas abertas do pavimento que cedeu

Uma massa asfáltica foi colocada nas fendas abertas no pavimento da BR-277, na altura de Morretes, no Litoral do Paraná, nesta sexta-feira (9). Na última terça-feira (7) parte do asfalto cedeu e afundou pelo excesso de chuvas. A estrada foi interditada por 20 horas pela Polícia Rodoviária Federal do Paraná (PRF-PR) por medida de segurança.

O reparo na pista está sendo feita pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT). Os técnicos informaram que um tipo de massa mais resistente foi usado para as trincas maiores.

O órgão esclareceu que o trabalho é uma medida preventiva, necessária para evitar que não infiltre água das chuvas pelo pavimento, o que pode provocar mais danos ao aterro. Além disso, os técnicos do Dnit estão fazendo levantamentos de topografia e devem realizar ensaios e sondagens do solo em vários pontos. Em seguida, serão estudadas alternativas para o projeto de contenção.

Por enquanto, os motoristas que trafegam pela BR-277, no sentido Litoral do Paraná, têm que fazer dois desvios. Um no km 42, onde um deslizamento de terra aconteceu em outubro do ano passado. E outro entre os km 33,9 e 32,8 por conta do afundamento do asfalto ocorrido nesta semana.

DER-PR chega a 70% da contenção da encosta

O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER-PR) informou que neste fim de semana os trabalhos de contenção da encosta no km 41 da BR-277, no Litoral do Litoral, chegam a 70%. A obra emergencial que está sendo feita é a colocação de uma tela metálica de alta resistência, que irá prevenir novos deslizamentos de materiais de grande porte sobre a rodovia. Para isso, o maciço rochoso precisa ser perfurado para fixação da tela, conforme esclareceu o DER-PR. Está prevista a instalação de 718 metros quadrados de tela metálica no local.

“Com o bom ritmo dos serviços das últimas semanas, há previsão de finalizar a contenção do km 41 ainda no mês de março, já liberando a pista”, informou o DER-PR. O órgão esclareceu, no entanto, que o cumprimento deste prazo depende das condições climáticas.

No km 39, da mesma BR, o departamento já concluiu os serviços de contenção definitiva da encosta. Após os serviços de limpeza e a retirada de materiais, foi instalada e fixada uma tela ecológica de contenção, dispositivo de alta resistência que permite o plantio de vegetação e que também ajuda a evitar novos deslizamentos. A rodovia já esta com todas as faixas liberadas neste km, com equipamentos e material ocupando somente o acostamento.

Essas obras foram iniciadas em 19 de dezembro de 2022, depois do convênio firmado com o Departamento Nacional da Infraestrutura de Transportes (Dnit). O órgão do governo federal, na época, informou não contar com os recursos necessários para a empreitada.

