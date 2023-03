Morre terceira vítima de acidente com ônibus da Apae no interior do Paraná

Izabel Aparecida Gimenes, 55 anos, foi a terceira vítima fatal do acidente envolvendo um ônibus escolar da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) e um trem em Jandaia do Sul, no norte do Paraná. A monitora da escola morreu na noite de sexta-feira (10), no Hospital da Providência, em Apucarana.

Além de Izabel, duas crianças morreram ainda no local da colisão. Permanecem internadas outras 15 pessoas em hospitais da região. Duas crianças estão em estado grave no Hospital Universitário de Londrina.

Outros sete pacientes estão no Hospital da Providência, em Apucarana, enquanto outros três recebem atendimento em Arapongas.

Ainda de acordo com a apuração, duas vítimas do acidente estão em estado grave em Maringá, e uma em Sarandi. Dez pessoas receberam alta.

O acidente

O ônibus transportava 29 pessoas, sendo 25 crianças, três monitores e o motorista. O motorista do ônibus estava levando os estudantes para casa quando colidiu com o trem na altura da rua Presidente Kennedy, na Vila Rica. Imagens do acidente foram registradas e mostram o motorista avançando na linha férrea.

Em nota, a Rumo Logística, concessionária responsável pela linha férrea, esclareceu que “o maquinista do trem acionou a buzina para alertar sobre a travessia do trem, bem como acionou os freios quando foi surpreendido pelo veículo”.

