O motorista de um carro de luxo está envolvido em um acidente que deixou muita gente sem energia entre a noite desta quinta-feira (25) e madrugada de sexta-feira (26), na Avenida Presidente Maurício Fruet, no região do Cajuru, em Curitiba. No acidente, o veículo de luxo bateu contra um veículo e depois contra um poste, que tombou e precisou ser trocado. A sinalização de velocidade máxima no local indica 50 km/h.

Informações do local apontam que o motorista desse veículo circulava em alta velocidade quando perdeu o controle, batendo em outro carro e depois em um poste, que foi trocado durante a madrugada pela Copel.

Vizinhos do acidente contaram que a colisão foi tão forte que o veículo quase entrou no terreno de uma das casas da Avenida.

Moradores ficaram sem energia deste a meia noite desta sexta-feira. Segundo a Copel, a energia deve voltar ainda nesta manhã.

Foto: Reprodução/Bom Dia Paraná.

