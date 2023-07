Ponto tradicional do Centro de Curitiba, a Galeria Lustosa abriga uma espécie de casa lotérica onde o jogo ilegal virou rotina. Um bingo eletrônico ocorria na Lustosa Loteria até a semana passada, quando policiais civis do 1° Distrito recolheram os equipamentos utilizados. Além disso, o proprietário da loja, identificado como Tamafide Jorge Yuki, 74 anos, foi detido na última sexta-feira (07).

De acordo com informações apuradas pela reportagem da Tribuna, a ação policial vem ocorrendo desde 2022, sem contar as demais operações já feitas em casos semelhantes. O responsável, nesses casos, é levado para a delegacia por crime de exploração a jogos de azar, assina um termo circunstanciado, e então é liberado. Foi o que aconteceu.

Idoso foi preso novamente por envolvimento em jogos de azar. Foto: Tribuna do Paraná.

O problema é que, dias depois da operação, a prática ilegal do bingo dentro da loja, que fica dentro da galeria, foi retomada. Jorge Yuki já havia sido preso em outras ocasiões pelo mesmo crime e autuado em flagrante. Na última operação, uma máquina eletrônica registradora do jogo de bingo, um aparelho eletrônico TV Box, cartelas, acessórios de computador, televisão e R$ 170,15 em dinheiro foram apreendidos. Vale ressaltar que a maioria dos pagamentos ocorre via máquina eletrônica de cobrança.

Na segunda-feira (10), o bingo não estava funcionando pela manhã, mas outra televisão estava instalada na parede. A reportagem da Tribuna esteve no local recentemente e constatou a realização de jogos de azar no estabelecimento.

Confira as imagens exclusivas abaixo.

A casa também registra o famoso “jogo do bicho” e há suspeita de falta de pagamento de prêmios. Vale lembrar que o “bicho”, assim como o bingo, não conta com regulamentação legal.

Como funciona o bingo clandestino?

Basicamente, a pessoa interessada em jogar o bingo não enfrenta dificuldades. Ao entrar no pequeno espaço no fundo da loja, que é tampado por um cortina fina, mesas e cadeiras servem aos apostadores, que acompanham o jogo por uma televisão. É na TV que os números aparecem e as pessoas marcam na cartela adquirida no balcão.

O sistema funciona por meio de um software instalado em um computador. O valor mínimo para a compra da cartela é de R$ 1. A reportagem esteve no local por diversas vezes e registrou a jogatina em fotos e vídeos.

Foto: Tribuna do Paraná.

Os apostadores, na sua grande maioria, são aposentados ou mesmo pessoas de idade que aproveitam a chance de fazer uma fezinha. Por ser crime, definido no artigo 50 da Lei de Contravenções Penais, a punição é passível de prisão simples de 15 dias a 3 meses, ou multa. Vale reforçar que não é a polícia que define se a pessoa vai ficar presa ou não, e sim, a Justiça.

Outros pontos em Curitiba também estão sendo verificados por possível prática ilegal do bingo e outros jogos eletrônicos. Segundo apuração da reportagem, uma lotérica situada nas imediações da Praça Tiradentes também realiza tal atividade.

O que dizem os citados?

A Tribuna do Paraná procurou conversar com os citados, mas ninguém atendeu a reportagem para explicar a ação. A Polícia Civil, por meio de nota, confirmou que o idoso esteve preso anteriormente pelo mesmo motivo. “O indivíduo era responsável por um local que estava sendo utilizado para jogos de azar controlados por um software. O homem de 79 anos já havia sido preso em outras ocasiões pelo mesmo crime e foi autuado em flagrante por explorar jogos de azar”, informou a nota.

A Caixa Econômica Federal (CEF), que regulamenta as lotéricas no país, informou que esse ponto não faz parte da Unidade Lotérica Caixa, sendo definida como um modelo Instantâneo, ou seja, existe a concessão de funcionamento, mas não a administração por parte da CEF.

