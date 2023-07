Uma dupla foi flagrada furtando cabos de fiação elétrica na Rua Almirante Gonçalves, no bairro Rebouças, em Curitiba.

Conforme o relato da moradora que registrou a ação, a fiação foi colocada na última quinta-feira (06). Ela afirma que durante a noite de sexta-feira (07) um homem subiu em uma árvore e furtou parte do fio.

Já no sábado (08), por volta das 14 horas, ela gravou dois homens furtando o restante dos cabos. As imagens mostram que os dois puxam os fios tranquilamente e, em seguida, saem caminhando pela rua. Assista a seguir:

Para denunciar esse tipo de ocorrência, a população pode ligar para os telefones 153 da Guarda Municipal ou 190 da Polícia Militar.

