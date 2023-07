“Uma noite para esquecer, mas o importante é que ninguém saiu ferido”, assim descreveu Fernando Rodrigues, 42 anos, proprietário do veículo Volkswagen Up vermelho que foi completamente destruído por uma árvore que tombou na Avenida Iguaçu, no bairro Água Verde, em Curitiba. Além do carro dele, outro veículo foi esmagado em outro ponto da mesma avenida. Um ciclone extratropical provocou destruição em vários pontos da cidade e da Região Metropolitana na noite de quarta-feira (12) e madrugada de quinta-feira (13).

Fernando é atleticano e compareceu ao jogo do time do coração, na Ligga Arena, pela semifinal da Copa do Brasil diante do Flamengo. Dentro de campo, Fernando viu a eliminação da equipe e saiu frustrado do estádio.

Na chuva, se encaminhou ao veículo que estava estacionado para ir em direção à Campina Grande do Sul, na Região Metropolitana de Curitiba, onde reside com a esposa. “Quando chegue na Iguaçu, vi a árvore caída no carro. Um sentimento horrível, o carro totalmente destruído, sem seguro”, disse Fernando que não costuma estacionar o carro naquele trecho da Iguaçu. O carro estava na Avenida Iguaçu, perto da esquina com a Rua Desembargador Westphalen.

Sem saber o que fazer e diante da forte chuva, a primeira reação foi pedir por aplicativo um motorista para ir embora. “Não conseguia, não dava certo. Decidi ir para o Terminal do Guadalupe para pegar o último ônibus para casa. Tive sorte e consegui”, brincou Fernando.

Trabalho para ter outro melhor!

Ao chegar em casa já na madrugada, contou para a esposa o que tinha ocorrido com o carro modelo 2014. “Ela ficou muito triste, mas juntos agradecemos a Deus, o importante que ninguém saiu ferido. Vou trabalhar para comprar outro melhor”, comentou o montador que aguardava nesta quinta a presença de um amigo com o guincho para levar o carro para casa. “Vamos ver o que pode ser feito, vou correr atrás dos meus direitos”, completou Fernando.

