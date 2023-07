Uma das principais vias de Curitiba virou cenário de destruição com o vendaval provocado por um ciclone extratropical na noite de quarta-feira (12) e madrugada de quinta-feira (13). A Avenida Iguaçu, no bairro Água Verde, teve queda de árvores em automóveis, e galhos voando por vários metros.

Uma das imagens mais fortes é de árvore que se partiu ao meio com a força do vento e caiu em um veículo Volkswagen Up vermelho, que estava estacionado na Avenida Iguaçu, perto da esquina com a Rua Desembargador Westphalen. O carro, que era de um torcedor que acompanhou a eliminação do Athletico na Copa do Brasil, ficou completamente destruído. Equipes da prefeitura estão no local para realizar o corte da árvore que está no meio da rua, impedindo o trânsito de veículos.

Outro caso que chamou atenção na esquina da Avenida Iguaçu com a Rua Buenos Aires. Um Volkswagen Fox foi atingido por uma árvore e ficou destruído.

Curitiba foi atingida por ventos de até 80 km/h, que causaram diversas quedas de árvores em vários pontos da cidade. Muitos bairros seguem sem energia por causa dos danos à fiação. A previsão do tempo para Curitiba indica vendaval para a capital nesta quinta-feira, com rajadas de 95 km/h.

Os bairros mais afetados de Curitiba foram Xaxim, Tarumã, Vila Izabel, Bacacheri, Batel, Cascatinha, Água Verde, Ganchinho, Hauer, Umbará, Santa Felicidade, Boqueirão, Tingui, Centro.

Up que estava estacionado na Avenida Iguaçu ficou completamente destruído. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná.

A prefeitura de Curitiba informou que a precipitação acumulada chegou a 11,2 milímetros, mas os fortes ventos causaram muitos estragos. Na Rua Professor Francisco Basseti Jr, em Santa Felicidade, uma árvore tombou e puxou um poste, deixando a região sem energia e um grande perigo na via.

A prefeitura registrou a queda de nove árvores em via pública. As ocorrências foram nos seguintes locais: Rua Tenente Antônio Pupo (Xaxim), Rua Frei Orlando, 1280 (Tarumã), Rua Tabajaras, 226 (Vila Izabel), Rua Doutor Euríco César de Almeida, 241 (Bacacheri), Rua Dr. Carlos de Carvalho (Batel), Rua Professor Francisco Basseti Júnior, 500 (Cascatinha), Rua Castro, 47 (Água Verde), Avenida Monteiro Tourinho, 401(Tingui) e Rua Pres. Carlos Cavalcanti, 370 (Centro).

Houve ainda um registro de destelhamento na Rua Jornalista José Pedro dos Santos Pedrinho, 715 – Ganchinho – Bairro Novo. A prefeitura informou ainda que ofereceu lonas para uma família que teve problemas na Rua das Carmelitas, 471, bairro Hauer.

Carro destruído após vendaval em Curitiba. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná.

