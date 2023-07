A quinta-feira (13) ainda vai ser de atenção e alerta quanto ao ciclone extratropical para a região de Curitiba, Região Metropolitana e Litoral do Paraná. Segundo a Defesa Civil, existe a possibilidade da ventania chegar até a 95 km/h. Nesta madrugada, o vendaval casado por consequência do ciclone causou destruição em bairros de Curitiba.

A passagem desse ciclone na região sul do Brasil contribuiu para a formação de ventos fortes e muita chuva em todo o Paraná entre a noite desta quarta-feira (12) e madrugada de quinta-feira (13). Várias cidades do estado tiveram problemas relacionados a queda de árvores ou destelhamentos de casas, escolas e Unidades de Saúde. Em Curitiba, 95 mil unidades consumidoras ficaram sem energia.

>> Importante avenida de Curitiba tem destruição; Carros esmagados após vendaval de ciclone

De acordo com o capitão Marcos Vidal da Defesa Civil do Paraná, 20 municípios relataram algum tipo de problema com os ventos, e a projeção que o ciclone afete ainda a região leste do Paraná ainda nesta quinta.

“Todos devem ficar atentos. Se começar a ventar, procure um lugar seguro e fique longe de árvores e placas que possam causar lesões. Para a região de Curitiba, Região Metropolitana e Litoral existe a possibilidade de ventos de até 95 km/h, vento muito forte. Isso dificulta caminhar”, relatou o capitão para o Bom Dia Paraná da RPC.

+Leia mais! Curitiba em alerta total! Inmet coloca capital em Alerta Laranja!

O ciclone extratropical era esperado na Região Sul, e estados como Rio Grande do Sul e Santa Catarina são os mais afetados. “O ciclone se forma na região do mar e atinge o continente, é comum da região. Já havia um acompanhamento com informações do Simepar e a própria Defesa Civil que repassaram essas informações para a população. O pior está sendo o vento, mesmo acompanhado da chuva”, completou Marcos Vidal.

+Viu essa? Noite pra esquecer! Atleticano tem carro destruído por ventos do ciclone após jogo; Vídeo!

