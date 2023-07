Mulher tem as pernas amputadas após ser atropelada por trem em Curitiba

Uma mulher, de aproximadamente 45 anos, foi socorrida em estado grave após ser atropelada por um trem no bairro Boqueirão, em Curitiba, na tarde desta quarta-feira (12).

O acidente aconteceu na linha férrea ao lado da Rua Ireno Marchesini. Após o atropelamento, a vítima teve as duas pernas amputadas.

LEIA TAMBÉM:

>> Ciclone extratropical a caminho de Curitiba? Inmet emite alerta

>> Mulher ameaça padre e se tranca em Paróquia, interior do Paraná

De acordo com informações do socorrista voluntário Luiz Marcelo Pereira, da ONG Resgate Voluntário Parceiros da Vida, a mulher também sofreu uma fratura no braço esquerdo e no tórax.

Testemunhas relataram para o socorrista que a vítima estava sentada no trilho quando o trem passou.

Quando foi socorrida, ela estava inconsciente. A mulher foi encaminhada ao Hospital Universitário Cajuru.

Você já viu essas??

Camuflado?? Agulha no palheiro! Vídeo mostra destroços de avião que caiu no Paraná Arranha-céu! Construção do maior prédio de Curitiba tem novidades! Fotos impressionam! Aqui é a fila? Está comprovado! Curitibano ama fila! Essa ficou ENORME! Tudo isso para….