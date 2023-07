Mulher ameaça padre e se tranca em Paróquia, interior do Paraná

Uma situação inusitada numa igreja envolveu a ação da Polícia Militar na manhã desta quarta-feira (12). Uma mulher supostamente armada se trancou em um dos banheiros da Paróquia Nossa Senhora de Fátima, em Arapongas, no Norte do Paraná.

De acordo com a PM, a situação começou quando a mulher estava na rua, perto da igreja, e encontrou um padre. Ela teria ameaçado o sacerdote e ele chamou a polícia.

Quando algumas viaturas da PM chegaram no local, a mulher pegou uma arma, que estava dentro da bolsa, entrou na igreja e se trancou em um banheiro. Neste momento, ela teria ameaçado tirar a própria vida.

Após quase três horas de negociações, a mulher saiu da Paróquia e aceitou ser encaminhada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 24 horas do município.

Após ser recolhida, foi constatada que se tratava de uma arma de pressão. A PM não detalhou o motivo da invasão à igreja. No momento da ocorrência, não havia ninguém no local.

