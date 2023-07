Ciclone deixa 95 mil sem luz em Curitiba; comércio sofre falta de energia

Equipes de manutenção da Copel trabalharam desde a noite desta quarta-feira (12) para recuperar parte da rede elétrica de todo o Paraná após as fortes chuvas e ventos causados pelo ciclone extratropical que atinge o Sul do Brasil. Até a manhã desta quinta (13), 173 mil domicílios estão sem energia, sendo que a região mais afetada é a de Curitiba e imediações.

Segundo informações divulgadas pela própria Copel, Curitiba, Região Metropolitana e Litoral têm 95,4 mil unidades consumidoras desligadas e 1.050 serviços emergenciais em andamento. Até agora, 4,1 mil serviços emergenciais precisam ser atendidos pelas equipes de eletricistas em todo Paraná.

>> Importante avenida de Curitiba tem destruição; Carros esmagados após vendaval de ciclone

>> Noite pra esquecer! Atleticano tem carro destruído por ventos do ciclone após jogo; Vídeo!

Uma região que não costuma conviver com este problema é o Centro de Curitiba. No entanto, várias quadras nas imediações do Shopping Muller estão sem energia. A assessoria de imprensa do centro comercial, no entanto, informou à Tribuna que o Muller vai abrir normalmente e que lá a luz voltou ainda por volta da meia-noite.

“Estamos sem luz desde as 23h de ontem e a previsão da Copel é regularizar apenas as 15h30. É muito tempo para ficar sem energia em uma região de muito comércio, que fica sem funcionar. A padaria aqui na esquina sequer abriu”, disse Selma Albano, moradora na esquina da Inácio Lustosa com a Mateus Leme, à Tribuna. Um hotel na Mateus Leme funciona à base de geradores e outros comércios ainda não abriram,

+ Leia mais: Ciclone extratropical causa estragos em Curitiba; Alerta é de ventos de até 78 km/h

Efeitos do ciclone

De acordo com o Simepar, foram registrados ventos de mais de 90 km/h em algumas localidades, além de muitas descargas atmosféricas, o que provocou a queda de árvores sobre a rede, além da quebra de postes. Devido à gravidade da situação, trechos da rede de energia chagaram a ser destruídos.

No Paraná, a tempestade começou na tarde de ontem no Oeste e Sudoeste e, no pior momento, 86 mil unidades consumidoras ficaram sem energia nestas áreas. Na noite de ontem e madrugada desta quinta atingiu as demais regiões do Paraná. Além do Leste, são 33.200 unidades consumidoras sem energia e 765 serviços emergenciais no Centro-Sul, 32.340 unidades consumidoras sem energia e 1.370 serviços emergenciais no Oeste e Sudoeste, 6.800 unidades consumidoras sem energia e 450 serviços emergenciais no Noroeste e 4.700 unidades consumidoras sem energia e 425 serviços emergenciais no Norte.

A Copel orienta a população a manter distância de locais que tenham postes quebrados e fios caídos. A falta de luz pode ser informada por meio do aplicativo para celulares ou pelo site www.copel.com, e também pelo número de WhatsApp 41 3013-8973.

Sem internet, é possível enviar um SMS para o número 28593, com as letras “SL”, de “sem luz”, e o número da unidade consumidora, destacada em amarelo no cabeçalho da conta da Copel. Ainda, situações de risco e de falta de energia podem ser comunicadas por meio do 0800 51 00 116.

Defesa Civil

A Defesa Civil Estadual do Paraná está monitorando as condições e situações de ventos fortes no Estado. De acordo com o primeiro boletim desse temporal, em Santo Antônio do Sudoeste o vendaval casou quedas de árvores, danificou oito casas, uma escola e um colégio. Foram afetadas 32 pessoas. Em Rebouças, no Centro-Sul, houve alagamentos, com 1.003 pessoas afetadas, sendo três desalojadas por dificuldade de acesso aos imóveis.

Outros municípios registraram situações como quedas de árvores ou queda de energia, mas ainda sem informações mais precisas sobre danos: Curitiba, São José dos Pinhais, Toledo, Braganey, Ouro Verde, Ibema, Quedas do Iguaçu, Serranópolis do Iguaçu, Diamante d’Oeste, Ramilândia, Capitão Leônidas Marques, Foz do Iguaçu, Palmas, Pato Branco, Coronel Vivida, Mangueirinha, São Mateus do Sul e Prudentópolis.

Para receber alertas da Defesa Civil sobre eventos climáticos basta enviar SMS com o CEP da sua região para o número 40199 ou clique AQUI.

Manda pra Tribuna!

Você conhece pessoas que fazem coisas incríveis, viu alguma irregularidade na sua região? Quer mandar uma foto, vídeo ou fazer uma denúncia? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp dos Caçadores de Notícias, pelo número (41) 9 9683-9504. Ah, quando falar com a gente, conte sobre essa matéria aqui! 😉

Você já viu essas??

Camuflado?? Agulha no palheiro! Vídeo mostra destroços de avião que caiu no Paraná Arranha-céu! Construção do maior prédio de Curitiba tem novidades! Fotos impressionam! Aqui é a fila? Está comprovado! Curitibano ama fila! Essa ficou ENORME! Tudo isso para….