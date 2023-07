Prefeitura vai pagar carros danificados pelo ciclone? Greca responde!

O prefeito Rafael Greca usou as redes sociais para se manifestar sobre os estragos causados pelo temporal que atingiu Curitiba na noite de quarta (12) e madrugada desta quinta-feira (13). No post, o político informou que as Estações Meteorológicas registraram ventos de até 30 km/h e chuva intensa de 12 mm.

Usando a foto de uma árvore que caiu sobre um carro na rua Carlos de Carvalho, Greca afirmou que apesar dos diversos danos, a tempestade não deixou vítimas.

Nos comentários, um internauta perguntou para o prefeito: “Será que a Prefeitura vai pagar os prejuízos? Pois a mesma que mantêm essas árvores podres ao longo de ruas e avenidas.”

Cerca de uma hora depois, Greca respondeu o seguidor: “A Prefeitura controla fitosanitáriamente nossa arborização. Ventos fortes derrubam árvores. Casas e carros devem ter seguro.”

Veja:

Temporal causa estragos em Curitiba

A passagem do ciclone extratropical pelo sul do Brasil causou estragos em Curitiba. A prefeitura registrou a queda de nove árvores em via pública, nos bairros Água Verde, Bacacheri, Batel, Cascatinha, Centro, Xaxim, Tarumã, Tingui e Vila Izabel.

Também houve um registro de destelhamento na Rua Jornalista José Pedro dos Santos Pedrinho, 715 – Ganchinho – Bairro Novo.

Greca responde seguidores!

É comum que o prefeito de Curitiba responda os comentários de alguns internautas. No último domingo (9), Greca trocou mensagens com uma seguidora sobre a obra na Linha Verde.

O prefeito confirmou para a Tribuna que é ele mesmo que responde as mensagens. “Nós estimamos ter esse contato com a população de Curitiba, coisa que eu já faço desde 2017, quando fui eleito pela segunda vez e continuei a fazer depois de ter sido eleito em 2020 e farei até o último dia do meu mandato, em 2024”, explicou.

