Trem com quase mil passageiros fica preso na Serra do Mar

Um trem com 22 vagões e 946 passageiros está preso na região da Serra do Mar, próximo a Morretes nesta noite de quinta-feira (13). De acordo com informações da empresa Serra Verde Express, empresa que opera o serviço, a viagem de retorno a Curitiba foi interrompida após a empresa detectar árvores e galhos na linha férrea.

Os passageiros saíram de Curitiba às 8 horas da manhã desta quinta, numa viagem que dura aproximadamente quatro horas. Eles passariam o dia em Morretes, mas tiveram a viagem interrompida às 11 horas da manhã.

Os passageiros então reclamaram da falta de informação. “Muita gente está aqui sem comida, sem água. Estamos precisando de ajuda, pelo amor de Deus. Temos crianças e idosos, não é brincadeira. Estamos sem água, sem comida e sem saber o que está acontecendo. Ninguém toma atitude, ninguém faz nada. Não sei o que vai acontecer”, desabafou um dos motoristas em entrevista ao jornal Boa Noite Paraná, da RPC.

Em nota, a empresa Serra Verde Express informou que forneceu alimentação e água aos passageiros, com prioridade para idosos e crianças. “Nosso compromisso é sempre zelar pela segurança e conforto de nossos passageiros, mesmo em circunstâncias adversas”.

A empresa lamentou o ocorrido e disse que vai facilitar o retorno dos passageiros para Curitiba. “Disponibilizamos ônibus e vans para garantir o transpor adequado e seguro. Também temos equipes em Morretes, local de destino final da viagem, prestando toda a assistência necessária para minimizar os transtornos causados pela interrupção temporária”, reforça a empresa, em nota.

