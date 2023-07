Lotofácil 2862 milionária premia apostadores sortudos de Curitiba

O prêmio de mais de R$ 4 milhões da Lotofácil concurso 2862, sorteado na noite de quinta-feira (13), saiu para duas apostas que acertaram as 15 dezenas, ambas de São Paulo (SP). Uma das apostas foi feita na Sorrito Loterias e a outra, em canais eletrônicos da Caixa. Cada uma vai receber a bolada de R$ 2.006.583,33.

Os números sorteados na Lotofácil 2862 foram: 01, 02, 03, 04, 06, 08, 09, 12, 13, 16, 18, 20, 21, 22, 23

Mas os apostadores de Curitiba que acertaram 14 números e “rasparam” no prêmio milionário da Lotofácil não vão ficar de mãos abanando. Segundo a Caixa, cada um deles vai levar o prêmio de R$ 1.332,80, que já garante o pagamento de uns boletos e o churrasco no fim de semana! Veja mais detalhes abaixo e saiba em que lotéricas foram feitas as apostas.

Lotofácil 2862

Apostas de Curitiba ganhadoras com 14 acertos

Cidade Unidade lotérica Quantidade de números apostados Teimosinha Tipo de aposta Cotas Prêmio CURITIBA/PR BOLAO DA SORTE 15 Não Simples 1 R$1.332,80 CURITIBA/PR BOLAO DA SORTE 15 Não Simples 1 R$1.332,80 CURITIBA/PR LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS 15 Não Simples 1 R$1.332,80 CURITIBA/PR MULTI LOTERIAS 15 Não Simples 1 R$1.332,80

Como apostar na Lotofácil

Você marca entre 15 e 20 números, dentre os 25 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números. Pode ainda deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos através da Teimosinha. A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 2,50.

