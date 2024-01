Incêndio destrói comunidade em Curitiba e deixa 20 pessoas sem casa

Cerca de 20 pessoas, entre elas oito crianças, perderam casas, roupas, móveis e eletrodomésticos em um incêndio que atingiu a comunidade Nova Primavera, na região da Cidade Industrial de Curitiba, no dia 30 de dezembro. O fogo começou na madrugada, por volta das 4 horas, e queimou completamente as residências de oito famílias.

Em um cenário de tristeza, formado por cinzas, restos de madeiras e caliças, as famílias agora precisam de ajuda e doações para conseguirem se reerguerem novamente.

Uma das pessoas atingidas pelo incêndio é Taciane Rodrigues dos Santos. Ela mora na comunidade Nova Primavera com o marido e três filhos, de três, 13 e 18 anos. Já na expectativa para um novo ano, a família sofreu um baque ao ver a própria casa queimar em poucos minutos.

“[Queimou] literalmente tudo. Para não falar que eu perdi tudo, eu consegui salvar meu micro-ondas, geladeira e fogão. E nada mais, o resto queimou tudo”, conta Taciane.

O incêndio começou depois que um morador da região ateou fogo na própria casa. Por esse motivo, ele foi linchado e morto por populares. Como as residências da comunidade são próximas, as chamas se espalharam rapidamente. “Eu não tenho nem palavras para dizer, porque foi uma coisa bem triste mesmo. Antes do final de ano”, lamenta a moradora.

Apesar do grande prejuízo, ninguém ficou ferido. Os integrantes da comunidade se ajudaram para resgatar todas as pessoas. “Um baita susto. Meu sobrinho precisou chutar a porta de uma vizinha para ela poder acordar e sair de casa. Senão, acho que afetava ela”, comenta Taciane.

Comunidade atingida por incêndio batalha para reconstruir casas

Vivendo um final de ano triste, as famílias ainda trabalham para se reestabelecerem. Após tudo ser queimado, os atingidos ocuparam casas da comunidade que estavam vazias.

“Na própria comunidade estamos dando um jeito de conseguir ficar em um cantinho. Eu ocupei a casa de um amigo meu, que estava vazia. O restante dos moradores também, foram ocupando as casinhas próximas para a gente se virar”, revela Taciane.

Entretanto, essa é uma situação temporária, já que as vítimas batalham pela reconstrução dos lares destruídos. “Vamos ver se a gente consegue caliça, porque os terrenos estão fundos. Vamos aterrar tudo e pretendemos construir tudo de novo. Não tem o que fazer, não temos para onde ir, dependemos disso e precisamos ficar aqui”, diz a moradora.

Famílias que tiveram casas queimadas em Curitiba precisam de ajuda

A comunidade conta com ajuda para limpar e reconstruir no espaço. Na quinta-feira (04), um caminhão de um ferro velho localizado na região da Cidade Industrial de Curitiba foi até o local para retirar as cinzas e os lixos.

Taciane explica que já receberam a doação de muitas roupas. O que mais precisam nesse momento são móveis, materiais de construção e comida. “Não vou dizer que a gente não tem comida porque é mentira. Mas é aquela coisa, se a gente ganhar comida e puder estocar por uns três meses, com o dinheiro que seria usado para essas compras podemos comprar material”.

Quem tiver interesse em doar pode ir até a comunidade Nova Primavera, na CIC. Como o local não possui numeração, o endereço mais próximo é a Estrada Velha do Barigui, 834. A moradora explica que esse número fica na esquina da comunidade.

Polícia investiga morte de homem em incêndio

A Polícia Civil (PC) está investigando a morte do homem que teria sido espancado após começar o incêndio na comunidade.

Por meio de nota, a PC informou que instaurou inquérito para apurar o caso e identificar a autoria do crime. Diligências continuam sendo realizadas para concluir o inquérito policial.

