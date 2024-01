Ônibus com pane mecânica provoca grande fila na BR-277

Um ônibus com pane mecânica está parado em uma das faixas da BR-277, na manhã deste sábado (06) em Morretes, Litoral do Paraná. Com isso, o acesso pela via está prejudicado e em torno das 10 horas da manhã, provocava congestionamento de 8 quilômetros na descida da Serra do Mar.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a ocorrência é no Km 44, sentido litoral. Com o alto fluxo de veículos e chuva no local, o motorista deve descer com atenção. Equipes do Departamento Estadual de Rodagem (DER/PR) já estão providenciando os meios necessários para liberação da faixa.

Com a retirada do veículo pesado para outro ponto da BR-277, o fluxo será normalizado em duas faixas nas próximas horas.

