Agora é lei! Os alunos das escolas estaduais do Paraná terão peixe na merenda escolar a partir de 2024. A ideia é beneficiar quase 1 milhão de alunos com uma alimentação mais equilibrada e de qualidade com um alimento saudável e nutritivo.

LEIA MAIS – Seis opções de piscinas day use na região de Curitiba para aliviar o calor

A iniciativa é do deputado estadual Luiz Fernando Guerra (PSL), autor do projeto que foi aprovado pelas comissões da Assembleia Legislativa e deputados estaduais. A Lei 21.796/2023 foi publicada em Diário Oficial no dia 11 dezembro de 2023 e entra em vigor 90 dias após a data de sua publicação, nos mais de 2.100 colégios do Paraná.

VIU ESSA? Mega-Sena 2672 milionária premia aposta da Grande Curitiba; veja valor da bolada

“O peixe é um alimento com alto valor nutritivo e é considerado de boa digestibilidade, o que vai garantir aos nossos alunos uma alimentação mais diversificada e saudável. O consumo dentro do estado também impulsiona o trabalho dos pequenos produtores, assegurando renda para muitas famílias que vivem da piscicultura”, defendeu Guerra.

Benefícios do peixe na alimentação

O peixe é um alimento rico em proteínas, ômega-3 e outros nutrientes essenciais para o desenvolvimento físico e cognitivo das crianças e adolescentes. Além disso, o consumo regular de peixe está associado a benefícios como melhor aprendizado, concentração e memória.

O Paraná é o maior produtor brasileiro de tilápias. Somente no ano passado, foram cultivadas 860.355 toneladas de peixes no Brasil, com receita de cerca de R$ 9 bilhões, de acordo com o levantamento do Anuário 2023 Peixe BR da Piscicultura. Somente o Paraná foi responsável por 194 mil toneladas.

Você já viu essas??

Luxo! IPVA 2024: Cinco carros com o imposto mais caro do Paraná Faça chuva ou sol Pior que preço de banana? Pagamento por reciclável é irrisório! Agronegócio Família do Paraná ganha grana alta com esta iguaria! Você aprova esta iguaria?