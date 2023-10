O Projeto de Lei 687/2019, de autoria do deputado Luiz Fernando Guerra (União-PR), que prevê a inclusão de peixe na merenda escolar de todos os alunos da rede estadual de ensino do Paraná, foi aprovado pelas comissões da Assembleia Legislativa e pode ser apreciada pelos deputados em votação no plenário. O Paraná tem 928.894 alunos matriculados na rede estadual de ensino.

O objetivo, de acordo com o parlamentar, é diversificar os produtos servidos aos estudantes, levando mais qualidade à merenda. Além disso, Guerra vislumbra o impulsionamento dos produtores de peixe no estado com a inclusão no cardápio escolar.

“O peixe é um alimento com alto valor nutritivo e é considerado de boa digestibilidade, o que vai garantir aos nossos alunos uma alimentação mais diversificada e saudável. O consumo dentro do estado também impulsiona o trabalho dos pequenos produtores, assegurando renda para muitas famílias que vivem da piscicultura”, defende.

A ingestão de peixe, mesmo que em pequenas quantidades, reflete no desenvolvimento do cérebro das crianças, já que o alimento contém praticamente todos os aminoácidos essenciais. Essa é, inclusive, outra justificativa do deputado para demonstrar a importância da inserção do pescado na merenda escolar de crianças e adolescentes.

“O peixe possui grande quantidade de minerais, entre eles o cálcio, fósforo, iodo e cobalto, além das vitaminas A, D e B. O produto também possui ômega-3, um tipo de gordura benéfica à saúde, pois diminui o risco de doenças cardíacas, ajuda no desenvolvimento cerebral e na regeneração das células nervosas. Tudo isso torna o peixe um item essencial no prato dos nossos estudantes”, explica Guerra.

Paraná é o maior produtor brasileiro de tilápias

Somente no ano passado foram cultivadas 860.355 toneladas de peixes no Brasil, com receita de cerca de R$ 9 bilhões, de acordo com o levantamento do Anuário 2023 Peixe BR da Piscicultura. Só o Paraná foi responsável por 194 mil toneladas.

Dentre os pescados, uma espécie possui uma produção ainda mais chamativa para o estado: a tilápia. Com mais de 34% do volume total de tilápias do país, o Paraná tem o título de estado que mais produz o pescado no Brasil. Em 2022, os paranaenses cultivaram 187.800 toneladas da espécie, 3,2% a mais do que no ano anterior.

Com isso, a Região Sul aparece bem na frente no ranking, somando 239.300 toneladas (43,5%). A segunda posição no cultivo nacional de tilápia fica com São Paulo, que produziu 77.300 toneladas em 2022 e teve aumento de 1,5% sobre o volume de 2021.

