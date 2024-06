Neste ano, o Aeroporto Internacional Afonso Pena, em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), dobrou o número de rotas para destinos internacionais. O terminal já possuía voos diretos partindo de Curitiba para Montevidéu (Uruguai) pela Azul, Buenos Aires (Argentina) pela Aerolineas Argentinas e pela Gol, além de Santiago (Chile) pela Latam.

Agora, quatro novas opções internacionais foram incorporadas ao aeroporto: Lima, no Peru, pela Latam, anunciado neste mês de junho e com início em 28 de outubro; Assunção, no Paraguai, pela Azul, com início em dezembro; Buenos Aires pela JetSmart, com início em 11 de julho; e Santiago, no Chile, pela JetSmart, que começou a operar nesta semana.

Já o aeroporto de Foz do Iguaçu, que recebe um grande fluxo de turistas por estar na cidade que abriga uma das Sete Maravilhas do Mundo – a Cataratas do Iguaçu -, também possui um voo internacional a Santiago, no Chile, desde 2022, pela Companhia JetSmart. Os voos são operados pela CCR Aeroportos.

O secretário Estadual do Turismo, Márcio Nunes, destaca que a abertura de voos internacionais proporciona comodidade aos viajantes, mas também impulsiona a economia local. “O turismo é um negócio com uma história bem contada e um lugar para se visitar. Mas para quem vive do turismo, isso é geração de emprego e renda, oportunidade de vida. A vinda de estrangeiros ao Paraná é o impulso da Indústria do turismo com o intercâmbio de turistas entre dois países ou mais”, disse.

Aeroportos administrados pela CCR

A CCR Aeroportos opera 20 aeroportos no mundo, firmando sua presença em quatro países e nove estados brasileiros.

Ao todo, administra 17 aeroportos brasileiros: São Luís e Imperatriz, no Maranhão; Palmas, no Tocantins; Teresina, no Piauí; Petrolina, em Pernambuco; Goiânia, em Goiás; o Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, por meio da BH Airport, e o Aeroporto da Pampulha, em Minas Gerais; Curitiba, Bacacheri, Londrina e Foz do Iguaçu, no Paraná; Navegantes e Joinville, em Santa Catarina; e Pelotas, Uruguaiana e Bagé, no Rio Grande do Sul. No exterior, a empresa opera os aeroportos de Juan Santamaria (Costa Rica), Quito (Equador) e Curaçao (Antilhas Holandesas).

