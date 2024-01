A Assembleia Legislativa do Paraná (Alep) irá realizar um concurso público com 85 vagas. As oportunidades são para nível médio e superior, com salários que variam de R$ 4.995,21 a R$ 33 mil.

As inscrições iniciam a partir do dia 10 janeiro e seguem até 8 de fevereiro. Os valores das taxas de inscrição dependem do cargo pretendido, variando de R$ 110 a R$ 220. As provas estão marcadas para o dia 7 de abril, em Curitiba. O concurso será realizado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV). Três editais foram publicados e podem ser acessados por aqui!

Vagas

Das 85 vagas, uma será destinada para o cargo de Procurador – Classe 3, salário de R$ 33.924,93. Já 68 vagas serão destinadas para a carreira de Analista Legislativo que abrange as funções de desenvolvedor de sistemas, biblioteconomista, administrador, economista, advogado, contador, jornalista, analista de rede, revisor legislativo e engenheiro, com salários de R$ 6.867,20.

Das 16 vagas para a Carreira de Técnico Legislativo, os cargos são de Técnico Legislativo-Legislativo, Técnico Legislativo-Administrativo, Técnico Legislativo-Suporte e Manutenção, Técnico Legislativo-Técnico em Contabilidade. O salário inicial é de R$ 4.995,21.

Renovação

A realização do concurso foi anunciada em março pela Comissão Executiva, que avaliou a importância da renovação do quadro funcional. Um dos motivos para a realização das provas é que muitos servidores estão próximos da aposentadoria. “Nós temos em torno de 100 funcionários que, em breve, aproximadamente um ano, devem se aposentar e nós precisamos suprir essas vagas que serão abertas”, disse o presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, deputado Ademar Traiano (PSD).

