A estação-tubo Tiradentes/Nestor de Castro (sentido Santa Felicidade), localizada na Travessa Nestor de Castro, no Centro de Curitiba, foi desativada temporariamente na sexta-feira (05) pela Urbs, por questão de segurança.

LEIA MAIS – Concurso público na Alep no PR terá 85 vagas e salários que chegam a R$ 33 mil

O ponto que atende a linha Ligeirinho Bairro Alto-Santa Felicidade foi fechado aos passageiros devido ao risco de desabamento de um prédio antigo, que fica em frente à estação. A Coordenadoria de Segurança de Edificações e Imóveis (Cosedi) isolou e sinalizou o local. Os proprietários do imóvel serão notificados, pois cabe aos donos da propriedade evitar riscos para a população.

Os passageiros desta linha terão que fazer o embarque e desembarque na estação-tubo da linha Pinhais/Campo Comprido (sentido Campo Comprido), que também fica na Travessa Nestor de Castro.

Segundo a Prefeitura de Curitiba, ela seguirá continuará acompanhando a situação do prédio, que está com rachaduras na parede.

RECEBA NOTÍCIAS NO SEU WHATSAPP!