Caminhão pega fogo e interdita BR-376, em Tijucas do Sul

Um acidente envolvendo um caminhão provoca interdição total da BR-376, na região do município paranaense de Tijucas do Sul, na tarde desta segunda-feira (08).

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o veículo de carga pegou fogo e, por isso, a pista sentido Santa Catarina está totalmente bloqueada. A situação está acontecendo no km 662, conforme atualização da polícia às 15h42.

A PRF informou que há fila de aproximadamente um quilômetro no local. Segundo a Arteris Litoral Sul, concessionária que administra a BR-376, não há previsão de liberação da pista.

