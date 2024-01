Durante o período de férias, entre dezembro de 2023 e janeiro de 2024, não é só a quantidade de pessoas que aumenta no litoral do Paraná. Praias lotadas também significam uma produção muito maior de lixo do que as cidades litorâneas estão acostumadas.

É o caso de Pontal do Paraná. Mesmo com mais caminhões de coleta de lixo operando na cidade durante a alta temporada, ainda é fácil encontrar diversas lixeiras entupidas de materiais, principalmente durante os finais de semana.

De acordo com a prefeitura de Pontal do Paraná, entre os dias 25 de dezembro de 2023 e 4 de janeiro de 2024, foram recolhidas 1.367,92 toneladas de lixo. O valor representa alta de 13,73% em comparação com o mesmo período da temporada 2022/2023, quando foram retiradas 1.202,67 toneladas.

Fotos: Átila Alberti / Tribuna do Paraná.

A prefeitura explica que 12 caminhões de coleta de lixo estão operando durante a alta temporada e vão seguir até o dia 13 de fevereiro, quando o movimento no litoral deve diminuir. Além dos veículos em funcionamento, há mais dois caminhões de reserva.

Fora da temporada, seis caminhões operam em dias intercalados de segunda a sábado. Aos domingos, dois rodam nas áreas comerciais.

Cronograma de coleta de lixo de Pontal do Paraná

A prefeitura divulgou o cronograma de coleta seletiva, que atende todos os balnerários da cidade. De segunda a sexta-feira, o serviço funciona das 8 horas às 12 horas e das 13h30 às 17h30. Já aos sábados, a coleta ocorre das 8 horas às 12 horas.

Confira o cronograma:

Segunda-feira: Setor 1 – Região de Praia de Leste

Terça-feira: Setor 4 – Região de Shangri-lá

Quarta-feira: Setor 2 – Região de Santa Terezinha

Quinta-feira: Setor 5 – Região de Pontal do Sul

Sexta-feira: Setor 3 – Região de Ipanema e Praia de Leste

Sábado: Setor 6 – Região de comércio, Rodovia PR – 412 e Beira Mar (Av. Dep. Anibal Khury)

Prefeitura de Pontal do Paraná alerta para descarte correto do lixo

A prefeitura de Pontal do Paraná reforça que mesmo que o serviço público trabalhe para garantir a limpeza regular do município, é necessária a colaboração dos veranistas, para que criem o hábito de recolher o lixo e fazer o descarte correto dos materiais.

A administração municipal também chama atenção para a região da praia, que é uma área de preservação ambiental. Dessa forma, os resíduos jogados de maneira incorreta podem ir para o mar e afetar as vidas marinhas da região.

