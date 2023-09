Na manhã deste sábado (9), mais de 40 pessoas ficaram feridas em um grave acidente envolvendo dois ônibus, que ocorreu por volta das 6h, entre a Avenida Visconde de Guarapuava e a Travessa da Lapa, no Centro de Curitiba. A batida foi entre um biarticulado da linha Santa Cândida/Capão Raso e um articulado da linha metropolitana Fazenda Rio Grande/Curitiba.

Entre os feridos está uma mulher de 43 anos ficou presa às ferragens e teve o pé amputado. Ela foi socorrida e encaminhada ao Hospital do Trabalhador, em Curitiba, onde passou por uma cirurgia nesta tarde. No início da noite deste sábado, ela seguia internada em estado grave, de acordo com informações do hospital, repassadas à RPC.

Ao todo, ao menos 15 pessoas ficaram feridas após o acidente, mas sem risco de morte e outras 25 foram encaminhadas para o hospital com ferimentos leves. Já outros quatro passageiros recusaram encaminhamento.

Conforme a informação da Polícia Militar (PM) dada para a RPC, o motorista do ônibus metropolitano sofreu um mal súbito e, por isso, furou o semáforo da Avenida Visconde de Guarapuava, atingindo o biarticulado que estava na Travessa da Lapa.

Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná

Atendimento às vítimas do acidente

Os passageiros dos dois ônibus foram levados para os hospitais Evangélico, Cajuru e do Trabalhador, em Curitiba. Vítimas também foram transportadas para o Hospital São José, em São José dos Pinhais, na região metropolitana da capital.

Após o acidente, a Urbanização de Curitiba (Urbs) disponibilizou um ônibus para levar cerca de 25 pessoas com ferimentos leves para o Hospital Evangélico Mackenzie. Para o Hospital Universitário Cajuru foram encaminhados quatro passageiros também com ferimentos. Para o Hospital São José foram levadas duas vítimas, entre elas o motorista do ônibus metropolitano, que teria furado o semáforo após sofrer um mal súbito.

Dos 40 passageiros que foram atendidos nos hospitais, 37 já haviam recebido alta no início da noite deste sábado. Além da mulher de 43 anos que ficou em estado grave, outros dois pacientes seguiam internados no Hospital Evangélico Mackenzie, com quadro estável.

Mais de 2 mil residências sem luz

Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná

Com o impacto da batida, um dos ônibus bateu em um poste, derrubando fios de energia elétrica nos dois veículos. Uma moradora da região gravou um vídeo que mostra as faíscas e explosões no local do acidente.

A Copel informou que 2,1 mil residências ficaram sem luz. Técnicos trabalharam durante todo o sábado para reestabelecer a energia no bairro. Segundo a empresa, a situação foi normalizada e a energia restabelecida para todos os moradores no fim da tarde deste sábado.

Greca lamenta grave acidente

Acidente aconteceu na manhã deste sábado (9), em Curitiba. Foto: Reprodução/RPC/Emanuel Pierin

O prefeito de Curitiba, Rafael Greca, usou as redes sociais para falar sobre o grave acidente no Centro da capital. “Determinei apuração da responsabilidade pela câmara de bordo do biarticulado curitibano. Margarita [esposa de Greca] e eu estamos desolados, mas o SUS curitibano foi ágil e eficiente”, escreveu.

Em nota, a Agência de Assuntos Metropolitanos do Paraná (Amep) lamentou o ocorrido e informou que priorizou o atendimento das vítimas após o acidente. A Agência continua acompanhando a situação.

A Urbanização de Curitiba (Urbs) relatou que o ônibus possui câmeras que serão analisadas e repassadas para as autoridades competentes.

Já a Polícia Civil do Paraná informou, neste sábado, que ainda não havia sido notificada, para iniciar as investigações.

