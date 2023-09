O acidente entre dois ônibus do transporte coletivo deixou 45 pessoas feridas por volta das 6h deste sábado (9), no Centro de Curitiba. A colisão ocorreu entre a Avenida Visconde de Guarapuava e a Travessa da Lapa e envolveu um biarticulado da linha Santa Cândida/Capão Raso e um articulado da linha Fazenda Rio Grande/Curitiba.

Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná

Entre os passageiros machucados está uma mulher de 43 anos que está em estado grave. Ela ficou com a perna presa dentro do ônibus e teve o pé amputado. Depois de ser socorrida, a vítima foi encaminhada para o Hospital do Trabalhador. De acordo com último comunicado do hospital, a mulher passa por um procedimento cirúrgico nesta tarde.

O Corpo de Bombeiros afirma que 14 pessoas ficaram gravemente feridas, mas sem risco de morte e outras 26 foram encaminhadas para o hospital com ferimentos leves. Já outros quatro passageiros recusaram encaminhamento.

Mal súbito

Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná

De acordo com informações da Polícia Militar (PM) repassadas para a RPC, o motorista do ônibus metropolitano sofreu um mal súbito e avançou o semáforo da Avenida Visconde de Guarapuava. Ele também ficou ferido e foi levado para o hospital.

“Quando cheguei no local me deparei com as vítimas e consegui socorrer duas vítimas mais graves. Pessoal muito agitado”, relatou para a RPC a moradora Nevany Mendonça.

Para onde foram levadas as vítimas

Em Curitiba, os passageiros foram levados para os hospitais Evangélico, Cajuru e do Trabalhador. Vítimas também foram transportadas para o Hospital São José, em São José dos Pinhais, na região metropolitana da capital.

Além da mulher em estado grave, outros sete pacientes deram entrada no Hospital do Trabalhador. Segundo o hospital, eles estão estáveis.

A Urbanização de Curitiba (Urbs) disponibilizou um ônibus para levar cerca de 25 pessoas com ferimentos leves para o Hospital Evangélico Mackenzie. Para o Hospital Universitário Cajuru foram encaminhados quatro passageiros com ferimentos leves.

Em entrevista para a RPC, a Maria de Fátima contou que a filha estava no ônibus e ligou informando sobre o acidente. A menina foi levada para o Hospital Evangélico. “Ela disse que estava com muita dor na perna. Eu logo me desmanchei [quando soube do acidente]”, disse a mulher.

No Hospital São José foram levadas duas vítimas, entre elas o motorista do ônibus metropolitano, que teria furado o semáforo após sofrer um mal súbito.

